Bu sezon kaydettiği gol ve asistlerle öne çıkan 25 yaşındaki kanat oyuncusunun sözleşmesindeki özel bir hükmün aktif hale geldiği iddia edildi.
Galatasaray’ın yıldızı İtalya’da parladı: Serie A devlerini peşine taktı
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u saf dışı bırakan maçlarında parlayan Barış Alper Yılmaz’ın, İtalya’nın köklü kulüplerinin radarına girdiği belirtildi.Derleyen: Gül Devrim Koyun
Sarı-kırmızılı ekibin Juventus’u eleme başarısında başrol oynayan Barış Alper Yılmaz, İtalyan basınının gündemine oturdu.
Sabah gazetesinin haberine göre Şampiyonlar Ligi’ndeki etkili oyunuyla piyasa değerini yükselten futbolcuya Juventus’un yanı sıra Inter ve Napoli de ilgi gösterdi.
İstanbul’da oynanan ilk maçta 5-2’lik galibiyette önemli katkı sağlayan, rövanş karşılaşmasında ise 1 gol ve 1 asist üretti.
Barış Alper için sezon başında Suudi Arabistan ekibi Neom 35 milyon euro teklif yapttı.
Galatasaray yönetimi ve teknik kadro, ligde üst üste dördüncü şampiyonluk hedefi doğrultusunda oyuncuyu kadroda tutma kararı aldı.
Garanti ücreti 200 milyon TL’ye yükseltilen Barış Alper Yılmaz’ın sözleşmesinde bulunan özel bir madde devreye girdi.
Bu sezon 9 gol ve 11 asist üreten yıldız oyuncu, mukavelesinde 20 gol katkısı karşılığı tanımlanan 25 milyon TL’lik performansa dayalı primi almaya hak kazandı.