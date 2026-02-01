Galatasaray, Kayserispor'u 4-0'lık net bir skorla mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı. Yeni transferlerden Noa Lang, maça 11'de başlarken, Yaser Asprilla 73. dakikada Lang'ın yerine oyuna girdi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulunan Yaser Asprilla, Galatasaray'a transfer olma süreci ve takım arkadaşları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu:

"KÜÇÜKLÜĞÜMDEN BERİ GALATASARAY'I TAKİP EDİYORUM.

"Küçüklüğümden beri Galatasaray'ı takip ediyorum. Çok büyük bir kulüp. Bana çok güzel bir projeden bahsettiler. Davinson ile de konuştum. Yeteneğim sayesinde buraya gelme onuruna eriştim."

"TAKIM ARKADAŞLARIM BÜYÜK OYUNCULAR"

"Takım arkadaşlarım büyük oyuncular. Onlardan hem kişisel yardım görüyorum hem de futbol açısından… Bu büyük futbolcularla her gün beraber çalıştığım için çok mutluyum."

YASER ASPRILLA KAYSERİ MAÇI PERFORMANSI

Yaser Asprilla, 73. dakikada oyuna dahil oldu ve kalan süredeki istatistikleri şu şekilde:

Pas | İsabetli - Toplam: 11/12

Kilit Pas: 1

Şut | İsabetli - Toplam: 0/1

Çalım | Başarılı - Toplam: 1/2

Sahipsiz Top Kazanma: 1