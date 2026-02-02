Barınma sorunu yaşayan vatandaşlar aynı zamanda ısınma ve beslenme sorunu da yaşıyor. Meltem TV yaptığı sokak röportajında emekli vatandaşlara mikrofon uzattı. Verilen cevaplar vatandaşın ne kadar yoksullaştığını bir kez daha gözler önüne serdi.

'Emekli ısınmak için AVM'leri geziyor'

En son doğalgaz ücreti 2 bin küsür lira gelen vatandaş duruma isyan etti, "Doğalgazı yakamıyoruz, evden çıktık zaten o AVM senin bu AVM benim geziniyor emekli ne yapsın?"

'Doğalgazı ölmemek için açıyoruz'

Bir başka emekli, "Doğalgazı tam açamıyoruz, evin azıcık ısınması için açabiliyoruz, aylık 3 bin, 3 bin 500 lira geliyor" ifadelerini kullandı.