Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Galatasaray, evinde Kayserispor'u ağırlıyor. Napoli'den transfer edilen kanat oyuncusu Noa Lang, karşılaşmaya ilk 11'de başlıyor.

Galatasaray, ilk 11 duyurusunu yeni transfer Noa Lang ile yaptı.

İşte sarı-kırmızılı ekibin ilk 11'i:

YENİ TRANSFER ASPRILLA DA KADRODA YER ALDI

Galatasaray'ın İspanyol ekibi Girona'dan transfer ettiği gen kanat oyuncusu Asprilla da maç kadrosunda yer aldı. Okan Buruk'un şans vermesi durumunda karşılaşmada süre alabilir.

Sarı-kırmızılı ekip, bu sezon ligde çıktığı 19 maçta 46 puan topladı ve haftaya da lider giriyor.