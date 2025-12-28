Yasadışı bahis soruşturmasının yankıları sürüyor. Son olarak futbolda bahis soruşturması kapsamında Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur ile 14 futbolcunun da olduğu 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Galatasaray’ın eski yöneticisi ve NEF Holding’in sahibi Erden Timur'un gözaltına alınma nedeni ortaya çıktı.

Cumhuriyet yazarı Murat Ağırel'in konuyla ilgili bugünkü yazısı dikkat çekti. Ağırel, 2016 yılında yapılan telefon dinlemeleri ve soruşturma dosyalarına yansıyan bilgileri işaret ederek yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aklanması için NEF 13 Merter projesinden 24 adet daire satın alındığının tespit edildiğini duyurdu. Dairelerin alıcısının, yasa dışı bahis baronu olarak yargılanan Veysel Şahin olduğunun anlaşıldığını ifade etti.

Ağırel, "Kirli Çark" kitabında Erden Timur’un suçlanmasına neden olan suç gelirlerinin aklanmasına dair kanun ile ilgili olayı yazdığını hatırlatarak, Timur'la geçmişte yaptığı konuşmayı da aktardı.

Ağırel'in yazısının ilgili bölümü şöyle:

"2016 yılında yapılan telefon dinlemeleri ve soruşturma dosyalarına yansıyan bilgilere göre, yasa dışı bahis faaliyetlerinden elde edilen paraların aklanması amacıyla NEF 13 Merter projesinden 24 adet daire satın alındığı tespit edildi.

Bu dairelerin alıcısının, yasa dışı bahis baronu olarak yargılanan Veysel Şahin olduğu anlaşıldı. Ödemelerin tek bir kaynaktan değil, farklı kişiler adına açılmış hesaplardan parça parça NEF firmasına gönderildiği belirlendi. Bu yöntemle, bahis gelirlerinin kaynağının gizlenmeye çalışıldığı değerlendirildi. Banka kayıtlarında, bazı havalelerin açıklama kısmına doğrudan “NEF 13 Merter Veysel Şahin” ifadelerinin yazıldığı da dosyaya girdi. Üstelik evler Veysel Şahin adına alındı, sözleşme de Veysel Şahin adına yapıldı. Bizzat bu belgeleri gördüm.

'ERDEN TİMUR DOĞRULADI ANCAK...'

Ben kitabımı yayınlamadan önce Erden Timur’u suçluyormuş gibi gözükmemek ve gazetecilik etik değerleri adına aradım ve konuyu sordum, açıklamasını aldım. Erden Timur, satışın gerçekleştiğini doğruladı ancak konutların gerçek alıcısının kim olduğunun o dönemde bilinmediğini, durumdan polis operasyonu sonrası haberdar olduğunu anlattı.

Satın alınan dairelerin büyük bölümünün 1+1 tipinde olduğu, toplam metrekare olarak bakıldığında bunun iki üç adet büyük daireye denk geldiğini söyledi.

'SATIN ALMA İŞLEMLERİ DOĞRUDAN VEYSEL ŞAHİN ADINA DEĞİL'

Erden Timur konuyu şöyle açıklamıştı:

'Hatırladığım, tam bu 15 Temmuz 2016 döneminden sonraydı. Polis, ‘Erden Bey ile görüşmek istiyoruz’ demişti. Bizde o zaman Emre vardır. O da benimle birlikte girmişti polislerin görüşmesine ama polisler ‘Biz yalnız görüşmek istiyoruz’ demişlerdi. Onlar da görüşmede ‘Biz Veysel Şahin’i araştırdık, böyle böyle birisi, sizle ilgili bir şey yok ama bu proje bitmiş, devredilirse ona biz operasyon düzenleyeceğiz ama daha delil topluyoruz. Sizden ricamız bunları devretmeyin ki biz bunlara el koyalım, devrederseniz el koyamayız, bunları satarlar’ diye uyardılar.'

Erden Timur bana o dönemde yaptığı açıklamasında, bugüne kadar on binlerce konut satışı yaptıklarını, teknik olarak her alıcının arka planını bilmelerinin mümkün olmadığını belirtti. Satın alma işlemlerinin doğrudan Veysel Şahin adına değil, onunla bağlantılı kişiler üzerinden yapıldığını, Emniyet birimlerinin bilgilendirmesiyle bu bağın ortaya çıktığını söyledi."