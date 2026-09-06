Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası: Transfer vetosu zaferi getirdi

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 90+1'DE HAYAT VERDİ

Ligde çıktığı 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Sara, son olarak Başakşehir deplasmanında sahneye çıktı. Mücadelenin 90+1. dakikasında kazanılan serbest vuruşta şık bir gole imza atan Brezilyalı yıldız, takımına 3-2'lik kritik galibiyeti ve üst üste üçüncü zaferini getirdi.