Yaz döneminde Premier Lig ekibi Fulham, Aston Villa, Newcastle United ve İtalya devi Napoli’nin radarına giren 27 yaşındaki orta saha için 20 milyon euro seviyelerine ulaşan teklifler sunulmuştu.
Galatasaray'da Gabriel Sara fırtınası: Transfer vetosu zaferi getirdi
Süper Lig’de Başakşehir’i 3-2 mağlup eden Galatasaray’da galibiyetin mimarı Gabriel Sara, sergilediği performansla taraftarları mest etmeye devam ediyor. Yaz transfer döneminde takımdan ayrılması gündeme gelen Brezilyalı yıldızın kadroda tutulma kararı, sezona damga vurmasını sağladı.Haber Merkezi
Ancak yönetim ve teknik direktör Okan Buruk’un kararlı duruşu sonrası 30 milyon euro beklentisinin altında kalan teklifler reddedildi ve Sambacı kadroda tutuldu.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA 90+1'DE HAYAT VERDİ
Ligde çıktığı 4 maçta 2 gol ve 2 asistle oynayarak kariyerinin en iyi sezon başlangıcına imza atan Sara, son olarak Başakşehir deplasmanında sahneye çıktı. Mücadelenin 90+1. dakikasında kazanılan serbest vuruşta şık bir gole imza atan Brezilyalı yıldız, takımına 3-2'lik kritik galibiyeti ve üst üste üçüncü zaferini getirdi.
OKAN BURUK'UN SAHADAKİ KOZU
Orta sahada hem 8 hem de 10 numara pozisyonlarında görev yapabilen Gabriel Sara, Lucas Torreira ile yakaladığı uyumla takımın hücum organizasyonlarının merkezine yerleşti.
Yönetimin transfer engeli kararı, oyuncunun sahada ürettiği puanlar ve sergilediği yüksek form grafiğiyle haklılığını bir kez daha kanıtlamış oldu.