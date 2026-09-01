Galatasaray'da Camavinga harekatı: Dursun Özbek gözünü kararttı

A PLANI CAMAVİNGA, B PLANI FOFANA

Şampiyonlar Ligi kadro bildirim süresi daralırken Galatasaray orta saha için alternatif planını da hazırda tutuyor. Camavinga için girişimler sürerken, Milan forması giyen 27 yaşındaki Fransız orta saha Youssouf Fofana ile de anlaşma sağlandı.