Başkan Dursun Özbek, futbol direktörü Abdullah Kavukcu ve teknik direktör Okan Buruk öncülüğünde tarihinin en pahalı kadrosunu kurmaya kararlı olan sarı-kırmızılılar, Real Madrid'in 23 yaşındaki Fransız orta sahası Eduardo Camavinga için dev operasyon başlattı.
Galatasaray'da Camavinga harekatı: Dursun Özbek gözünü kararttı
Rafael Leao ve Porto'dan milli futbolcu Deniz Gül hamleleriyle yaz transfer dönemine damga vuran Galatasaray, gözünü dünya futbolunun en büyük yeteneklerinden birine dikti.Kaynak: Diğer
MADRİD AYRILIĞA SICAK, PAZARLIKLAR KIZIŞTI
fotomaç'ın haberine göre, İspanya'da transfer döneminin kapanmasına sayılı saatler kala Real Madrid, kadroda düşünülmeyen yıldız oyuncu için gelecek teklifleri değerlendirmeye aldı.
Teknik direktör Jose Mourinho'nun Malaga karşılaşmasında 11'de şans vermesine rağmen gelecek planlarında ana rotasyona dahil etmediği Camavinga için eflatun-beyazlılar bonservis beklentisini 50-55 milyon euro seviyelerine kadar çekti.
Galatasaray tarafında ise süreç şu detaylar etrafında şekilleniyor:
Sarı-kırmızılıların teklifi: Yönetim, zorunlu satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde dururken bonservisi doğrudan almak için 35 milyon euroyu gözden çıkardı.
Avrupa'da transfer pencerelerinin kapanmasının ardından Galatasaray, Türkiye'de transferin sona ereceği 4 Eylül tarihine kadar tüm imkanları zorlayacak.
Önceliği Madrid'de kalmak olsa da takımdan ayrılması durumunda Fransız yıldız, Galatasaray'ın projesine ve sarı-kırmızılı formayı giymeye sıcak bakıyor.
A PLANI CAMAVİNGA, B PLANI FOFANA
Şampiyonlar Ligi kadro bildirim süresi daralırken Galatasaray orta saha için alternatif planını da hazırda tutuyor. Camavinga için girişimler sürerken, Milan forması giyen 27 yaşındaki Fransız orta saha Youssouf Fofana ile de anlaşma sağlandı.
Fofana'nın satın alma opsiyonuyla kiralanması durumunda yabancı kontenjanı (10+4) nedeniyle Mario Lemina ile yolların ayrılması bekleniyor. Lemina için ise Süper Lig ekibi Başakşehir ile temaslar olumlu ilerliyor.
CAMAVİNGA'NIN MADRİD KARNESİ
Real Madrid formasıyla 226 karşılaşmaya çıkan Eduardo Camavinga, toplam 12 bin 494 dakika sahada kaldı. Fransız orta saha oyuncusu, bu süreçte takımına 6 gol ve 11 asistlik skor katkısı sağladı.
Camavinga’nın Real Madrid ile mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2029 tarihinde sona erecek. 23 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değerinin ise 50 milyon euro olduğu belirtiliyor.