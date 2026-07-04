Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar

Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar

Galatasaray, 2026/27 sezonunda giyeceği yeni formaları taraftarların beğenisine sundu. Tanıtım videosunda dördüncü forma için ipucu verilirken, yeni sezonun forma yazı ve numara fontu da ilk kez görücüye çıktı.

Kaynak: Haber Merkezi
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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar - Resim: 1

Galatasaray'dan yeni sezon lansmanı
Galatasaray, 2026/27 sezonunda kullanacağı yeni formaları düzenlediği lansmanla tanıttı. Sarı-kırmızılıların yeni tasarımları kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar - Resim: 2

İç saha forması görücüye çıktı
Kulübün klasik sarı-kırmızılı renklerini taşıyan iç saha forması, modern detaylarla yeniden tasarlandı.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar - Resim: 3

Deplasman forması da tanıtıldı
Galatasaray'ın yeni sezonda kullanacağı deplasman forması da tanıtım videosunda ilk kez görüldü.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar - Resim: 4

Siyah forma da görücüye çıktı
Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda giyeceği siyah alternatif forma da tanıtım videosunda ilk kez taraftarların beğenisine sunuldu. Modern tasarımıyla dikkat çeken forma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar - Resim: 5

Dördüncü forma geliyor
Tanıtım videosunda yer alan kısa bir detay, Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda dördüncü bir forma çıkaracağının sinyalini verdi.

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Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar - Resim: 6

Yeni sezon fontu tanıtıldı
Galatasaray, futbolcuların forma sırtında kullanacağı yeni yazı ve numara fontunu da ilk kez tanıttı.

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