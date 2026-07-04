Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar

Siyah forma da görücüye çıktı

Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda giyeceği siyah alternatif forma da tanıtım videosunda ilk kez taraftarların beğenisine sunuldu. Modern tasarımıyla dikkat çeken forma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.