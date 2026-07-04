Galatasaray'dan yeni sezon lansmanı
Galatasaray, 2026/27 sezonunda kullanacağı yeni formaları düzenlediği lansmanla tanıttı. Sarı-kırmızılıların yeni tasarımları kısa sürede taraftarların beğenisini topladı.
Galatasaray yeni sezon formalarını tanıttı: İşte dikkat çeken detaylar
Galatasaray, 2026/27 sezonunda giyeceği yeni formaları taraftarların beğenisine sundu. Tanıtım videosunda dördüncü forma için ipucu verilirken, yeni sezonun forma yazı ve numara fontu da ilk kez görücüye çıktı.Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'dan yeni sezon lansmanı
İç saha forması görücüye çıktı
Kulübün klasik sarı-kırmızılı renklerini taşıyan iç saha forması, modern detaylarla yeniden tasarlandı.
Deplasman forması da tanıtıldı
Galatasaray'ın yeni sezonda kullanacağı deplasman forması da tanıtım videosunda ilk kez görüldü.
Siyah forma da görücüye çıktı
Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda giyeceği siyah alternatif forma da tanıtım videosunda ilk kez taraftarların beğenisine sunuldu. Modern tasarımıyla dikkat çeken forma, kısa sürede sosyal medyada en çok konuşulan detaylardan biri oldu.
Dördüncü forma geliyor
Tanıtım videosunda yer alan kısa bir detay, Galatasaray'ın 2026/27 sezonunda dördüncü bir forma çıkaracağının sinyalini verdi.
Yeni sezon fontu tanıtıldı
Galatasaray, futbolcuların forma sırtında kullanacağı yeni yazı ve numara fontunu da ilk kez tanıttı.