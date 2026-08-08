Galatasaray Villarreal'e de diş geçiremedi: Taraftar isyan etti

MIKAUTADZE VILLARREAL’İ YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ

Konuk ekip 41. dakikada hızlı gelişen hücumdan sonuç aldı.

Nicolas Pepe’nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Georges Mikautadze yerden yaptığı düzgün vuruşla Günay Güvenç’i mağlup etti ve Villarreal’i 2-1 öne geçirdi.