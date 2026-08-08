Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Galatasaray, son provasında İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’i RAMS Park’ta konuk etti.
Galatasaray Villarreal'e de diş geçiremedi: Taraftar isyan etti
Galatasaray yeni sezon öncesi evindeki son hazırlık maçında La Liga ekibi Villarreal ile karşı karşıya geldi. Sarı Kırmızılılar sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrılırken taraftarlar yönetimi bir kez daha transfer konusunda protesto etti.Furkan Çelik
GALATASARAY'IN İLK 11'İ
Teknik direktör Okan Buruk, Villarreal karşısında takımını şu ilk 11’le sahaya sürdü:
Günay Güvenç, Ismail Jakobs, Roland Sallai, Gabriel Sara, Eren Elmalı, Lucas Torreira, Mario Lemina, Yunus Akgün, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Victor Osimhen.
VILLARREAL'IN İLK 11'İ
Villarreal ise mücadeleye Junior, Mourino, Foyth, Veiga, Romero, Pepe, Santi, Gueye, Moleiro, Ayoze Perez ve Mikautadze 11’iyle başladı.
MAÇ PENALTI GOLÜYLE BAŞLADI
RAMS Park’taki mücadelede henüz takımlar oyuna ısınmadan skor değişti.
İkinci dakikada Mario Lemina’nın ceza sahasında elle oynadığına karar veren hakem Kadir Sağlam, Villarreal lehine penaltı noktasını gösterdi.
Topun başına geçen Ayoze Perez, penaltıyı gole çevirerek İspanyol ekibini 3. dakikada 1-0 öne geçirdi.
OKAN BURUK 4. DAKİKADA KIRMIZI KART GÖRDÜ
Penaltı kararı Galatasaray cephesinde büyük tepkiye neden oldu.
Karara yoğun şekilde itiraz eden teknik direktör Okan Buruk önce sarı kart gördü. İtirazlarını sürdüren Buruk, hemen ardından ikinci sarı kartla cezalandırılarak 4. dakikada kırmızı kartla tribüne gönderildi.
OSIMHEN’DEN ANINDA CEVAP
Galatasaray, yaşananların ardından oyundan kopmadı ve Villarreal’in golüne yalnızca iki dakika sonra cevap verdi.
Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan taşıdığı atakta Eren Elmalı ortasını ceza sahasına gönderdi.
Kale önünde iyi yükselen Victor Osimhen, kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturarak 5. dakikada skoru 1-1’e getirdi.
Mücadelede zaman zaman tansiyon yükseldi.
38. dakikada Victor Osimhen ile Villarreal savunmacısı Santiago Mourino arasında gerilim yaşandı.
Oldukça sinirlenen Nijeryalı golcüyü takım arkadaşları sakinleştirirken hakem pozisyonun ardından Mourino’ya sarı kart gösterdi.
MIKAUTADZE VILLARREAL’İ YENİDEN ÖNE GEÇİRDİ
Konuk ekip 41. dakikada hızlı gelişen hücumdan sonuç aldı.
Nicolas Pepe’nin ceza sahası içerisinde verdiği pasla buluşan Georges Mikautadze yerden yaptığı düzgün vuruşla Günay Güvenç’i mağlup etti ve Villarreal’i 2-1 öne geçirdi.
BARIŞ ALPER BERABERLİK FIRSATINI KAÇIRDI
Galatasaray’ın beraberlik adına en önemli fırsatlarından biri 76. dakikada geldi.
Villarreal savunmasının hatasında topu kazanan İlkay Gündoğan, ceza sahasındaki Barış Alper Yılmaz’ı gördü. Milli futbolcu uygun pozisyonda yaptığı sol ayak vuruşunda topu dışarı gönderdi.
Kalan dakikalarda skor değişmedi ve Galatasaray sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.
TRİBÜNLERDEN YÖNETİME TRANSFER TEPKİSİ
Yeni sezon öncesinde takımını desteklemek için RAMS Park’ı dolduran Galatasaray taraftarları, karşılaşma sırasında ve son düdükle birlikte yönetime transfer konusunda tepki gösterdi.
Sarı-kırmızılı tribünler, kadronun güçlendirilmesi yönündeki beklentilerini dile getirerek yönetime mesaj gönderdi.
SON 4 HAZIRLIK MAÇINDA GALİBİYET YOK
Villarreal karşısında alınan sonuçla birlikte Galatasaray’ın hazırlık dönemindeki son bölümdeki galibiyet hasreti de devam etti.
Sarı-kırmızılılar üst üste oynadığı 4. hazırlık maçında da kazanamazken bu karşılaşmaların 3’ünden mağlubiyetle ayrıldı.
SON ŞAMPİYON EVİNDE ÇORUM FK MAÇIYLA SEZONU AÇACAK
Villarreal karşılaşmasıyla yeni sezon öncesindeki hazırlık maçlarını tamamlayan Galatasaray artık gözünü Süper Lig'in ilk haftasına çevirdi.
Sarı-kırmızılılar, yeni sezonun ilk maçında cuma günü taraftarı önünde Çorum FK’yı ağırlayacak.