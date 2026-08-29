26. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray, üst üste 5. şampiyonluk hedefi doğrultusunda transfer piyasasını sallayan bir hamleye imza attı.
Galatasaray Rafael Leao'ya kavuşuyor: Geliş tarihi belli oldu
Süper Lig’de üst üste 4. kez şampiyon olan Galatasaray, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leao transferinde mutlu sona ulaştı.Kaynak: Haber Merkezi
Teknik direktör Okan Buruk’un raporu doğrultusunda kanat hattını dünya çapında bir isimle güçlendirmek isteyen sarı-kırmızılılar, Milan’ın Portekizli yıldızı Rafael Leão transferinde mutlu sona ulaştı.
PAZARLIKLARDA MUTLU SON: 45 MİLYON EURO
İtalyan devinin kapıyı 60 milyon Euro’dan açtığı zorlu pazarlık sürecinde, Galatasaray yönetimi bonservis bedelini bonuslar dahil 45 milyon Euro seviyesine çekti.
Yapılan anlaşmaya göre sarı-kırmızılılar; 43 milyon Euro net bonservis, 2 milyon Euro bonus ödeyecek ve Milan sonraki satıştan %20 pay alacak.
Aston Villa’nın son andaki devreye girme çabalarına rağmen oyuncuyla daha önceden el sıkışan Galatasaray, süreci başarıyla tamamladı.
4 yıllık sözleşmeye imza atacak olan 25 yaşındaki yıldız futbolcu, yıllık 12 milyon Euro kazanacak.
Transfer işlemlerini sonlandırmak üzere İtalya’ya giden Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu’nun, Portekizli yıldızla birlikte bugün İstanbul’a gelmesi ve oyuncunun akşamki Göztepe karşılaşmasını tribünden takip etmesi planlanıyor.
LEAO SAN SİRO’YA VEDA ETTİ: "AYRILMA ZAMANI GELDİ"
Serie A'daki Venezia maçının ardından Sky Sports'a konuşan Rafael Leão, 7 yıllık Milan kariyerini noktaladığını doğruladı.
Kararını duyururken duygusal anlar yaşayan Portekizli kanat oyuncusu şu ifadeleri kullandı:
"Benim için zor bir an. Yedi yılın ardından takım arkadaşlarıma veda ettim. Onlar gelişmemde ve Milan’ı temsil etmenin ne anlama geldiğini anlamamda büyük rol oynadı."
" Ancak ayrılma zamanım geldi. Kazandığımız zaferleri unutmayacağım; kararlar almanız gereken anlar gelir. Hayat devam ediyor, Milan’ı her zaman uzaktan destekleyeceğim."
Takımın yeni teknik direktörü Rúben Amorim'e de başarılar dileyen Leao, İtalyan kulübünün tarihinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek San Siro'ya veda etti.