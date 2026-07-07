Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı

Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli yıldızlarından biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, yüksek bonservis bedeli nedeniyle farklı bir formül üzerinde durduğu öne sürüldü.

Kaynak: Diğer
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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 1

Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha ve hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önemli isimlerinden biriyle ilgilendiği iddia edildi.

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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 2

Radarındaki isim Rafael Leao

Sabah’ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Milan’dan ayrılma ihtimali bulunan Portekizli yıldız Rafael Leao’nun durumunu yakından takip ediyor.

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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 3

Bonservis yerine kiralık formülü

Haberde, Galatasaray’ın Leao için yüksek bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği belirtildi. Yönetimin, şartların oluşması halinde Milan’ın kapısını kiralama teklifiyle çalmayı planladığı öne sürüldü.

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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 4

Nabız yoklanmaya devam edecek

Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu transfer döneminin sonuna kadar yakından takip edeceği ve fırsat oluşması halinde girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.

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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 5

Geçen sezon 13 gole katkı sağladı

Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 3 de asist yaptı. Portekizli yıldız, hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.

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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 6

49,5 milyon euroya transfer olmuştu

Sporting Lizbon altyapısından yetişen Leao, 2018 yılında Lille’e transfer olduktan sonra 2019 yazında 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan’ın yolunu tuttu.

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Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı - Resim: 7

Piyasa değeri 50 milyon euro

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 49 maçta 6 gol kaydetti.

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