Yeni sezon öncesi kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarına hız verdi. Orta saha ve hücum hattına takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılıların, dünya futbolunun önemli isimlerinden biriyle ilgilendiği iddia edildi.
Galatasaray dünya yıldızı için pusuda: İşte beklenen transfer planı
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Avrupa futbolunun önemli yıldızlarından biri için harekete geçti. Sarı-kırmızılıların, yüksek bonservis bedeli nedeniyle farklı bir formül üzerinde durduğu öne sürüldü.Kaynak: Diğer
Radarındaki isim Rafael Leao
Sabah’ın haberine göre, Galatasaray yönetimi, Milan’dan ayrılma ihtimali bulunan Portekizli yıldız Rafael Leao’nun durumunu yakından takip ediyor.
Bonservis yerine kiralık formülü
Haberde, Galatasaray’ın Leao için yüksek bir bonservis bedeli ödemeyi düşünmediği belirtildi. Yönetimin, şartların oluşması halinde Milan’ın kapısını kiralama teklifiyle çalmayı planladığı öne sürüldü.
Nabız yoklanmaya devam edecek
Sarı-kırmızılıların, 27 yaşındaki yıldız futbolcunun durumunu transfer döneminin sonuna kadar yakından takip edeceği ve fırsat oluşması halinde girişimlerini hızlandıracağı ifade edildi.
Geçen sezon 13 gole katkı sağladı
Rafael Leao, geride kalan sezonda Milan formasıyla çıktığı 31 maçta 10 gol atarken, 3 de asist yaptı. Portekizli yıldız, hücumdaki etkili performansıyla dikkat çekti.
49,5 milyon euroya transfer olmuştu
Sporting Lizbon altyapısından yetişen Leao, 2018 yılında Lille’e transfer olduktan sonra 2019 yazında 49,5 milyon euro bonservis bedeliyle Milan’ın yolunu tuttu.
Piyasa değeri 50 milyon euro
Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 50 milyon euro olan Rafael Leao, Portekiz Milli Takımı formasıyla ise 49 maçta 6 gol kaydetti.