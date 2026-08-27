Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı

Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı

Süper Lig’de 4. hafta programı duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin lig maçlarının kesin tarihleri, UEFA’nın 29 Ağustos’ta açıklayacağı Devler Ligi takviminin ardından netleşecek.

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Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı - Resim: 1

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nda 4. hafta müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Açıklanan takvimde lig fikstürü genel hatlarıyla belirlenirken, Avrupa arenasında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için özel bir planlama yapıldığı duyuruldu.

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Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı - Resim: 2

MAÇ TARİHLERİ 29 AĞUSTOS'TAN SONRA BAZ ALINACAK

TFF'den yapılan resmi açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü kamuoyuna duyurulacağı hatırlatıldı.

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Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı - Resim: 3

Bu gelişme doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki 4. hafta karşılaşma tarihleri ilan edilen taslağa dahil edilmedi.

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Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı - Resim: 4

DEVLER LİGİ TAKVİMİNE GÖRE MAÇ GÜNLERİ NETLEŞECEK

Federasyon, UEFA'nın maç takvimini açıklamasının ardından temsilcilerimizin programını hızla güncelleyeceğini bildirdi.

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Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı - Resim: 5

Yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi fikstüründeki günlerine bağlı olarak, lig müsabakalarından biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde takvime işlenecek.

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