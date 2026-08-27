Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nda 4. hafta müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Açıklanan takvimde lig fikstürü genel hatlarıyla belirlenirken, Avrupa arenasında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için özel bir planlama yapıldığı duyuruldu.
Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı
Süper Lig’de 4. hafta programı duyuruldu. Şampiyonlar Ligi'nde yer alan Galatasaray ve Fenerbahçe’nin lig maçlarının kesin tarihleri, UEFA’nın 29 Ağustos’ta açıklayacağı Devler Ligi takviminin ardından netleşecek.Haber Merkezi
MAÇ TARİHLERİ 29 AĞUSTOS'TAN SONRA BAZ ALINACAK
TFF'den yapılan resmi açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi maç takviminin UEFA tarafından 29 Ağustos Cumartesi günü kamuoyuna duyurulacağı hatırlatıldı.
Bu gelişme doğrultusunda, Şampiyonlar Ligi'nde boy gösterecek olan Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ligdeki 4. hafta karşılaşma tarihleri ilan edilen taslağa dahil edilmedi.
DEVLER LİGİ TAKVİMİNE GÖRE MAÇ GÜNLERİ NETLEŞECEK
Federasyon, UEFA'nın maç takvimini açıklamasının ardından temsilcilerimizin programını hızla güncelleyeceğini bildirdi.
Yapılan açıklamaya göre temsilcilerimizin Şampiyonlar Ligi fikstüründeki günlerine bağlı olarak, lig müsabakalarından biri 4 Eylül Cuma günü saat 20.00'de, diğeri ise 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak şekilde takvime işlenecek.