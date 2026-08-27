Futbolseverlerin gözü kulağı TFF'deydi: Devler Ligi temsilcileri için fikstür ayarı yapıldı

Trendyol Süper Lig Adnan Süvari Sezonu'nda 4. hafta müsabaka programı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ilan edildi. Açıklanan takvimde lig fikstürü genel hatlarıyla belirlenirken, Avrupa arenasında mücadele edecek olan temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe için özel bir planlama yapıldığı duyuruldu.