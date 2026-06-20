Futbol efsanesi Ronaldinho yeşil sahalara geri dönüyor: İşte yeni takımı

İtalya'da futbol dünyasını heyecanlandıran sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bir döneme damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho, yaklaşık 11 yıl sonra yeniden yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
İtalya'da futbol dünyasını heyecanlandıran sürpriz bir gelişme yaşandı.
Bir döneme damga vuran Brezilyalı yıldız Ronaldinho, yaklaşık 11 yıl sonra yeniden yeşil sahalara geri dönmeye hazırlanıyor.
SERIE C EKİBİ RAVENNA İLE ANLAŞMA SAĞLADI
İtalyan basınında yer alan haberlere göre; Ronaldinho, Serie C ekiplerinden Ravenna FC ile anlaşma sağladı.
TRANSFER MIAMI'DE ÖZEL BİR ORGANİZASYONLA DUYURULACAK
Brezilyalı futbolcunun transferinin 23 Haziran'da Miami'de düzenlenecek özel bir organizasyonla açıklanacağı ifade edildi.
'YENİDEN TOPUN ÜSTÜNDE DANS ETMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM'
Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Ronaldinho'nun, "Yeni renkler, aynı gülümseme. Ignazio ve Cipriani ailesiyle birlikte yeni bir hikâye yazmak için topun üzerinde yeniden dans etmeyi sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandığı aktarıldı.
SADECE FUTBOLCU OLMAYACAK
Haberde Ronaldinho'nun sadece oyuncu olarak değil, kulübün hissedarlarından biri olarak da projede yer alabileceği belirtildi.
SON MAÇINA 2015'TE FLUIMINENSE FORMASIYLA ÇIKMIŞTI
Profesyonel kariyerinde son resmi maçına 26 Eylül 2015 tarihinde Fluminense formasıyla çıkan Ronaldinho, o tarihten bu yana gösteri maçlarında ve çeşitli organizasyonlarda boy göstermişti.
Yaklaşık 11 yıllık aranın ardından yeniden sahaya çıkmaya hazırlanan Ronaldinho'nun temmuz ayında başlayacak sezon öncesi kampına katılması bekleniyor.
FUTBOL TARİHİNİN EN ÖZEL İSİMLERİNDEN BİRİ
Kariyerinde Barcelona ve Milan formalarıyla adından söz ettiren Ronaldinho, 2002 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya kadrosunun en önemli parçalarından biri olmuştu.
Toplam 647 resmi maçta görev yapan efsane futbolcu, 235 gol ve 181 asistlik performansıyla futbol tarihinin en unutulmaz oyuncuları arasında yer alıyor.