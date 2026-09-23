Formula 1, grand prix yarışlarında uygulanacak maksimum mesafenin 2027 sezonundan itibaren 305 kilometreden 290 kilometreye düşürüleceğini duyurdu.
Formula 1’de yeni dönem resmen başlıyor: İşte değişecek kurallar
Formula 1’de 2027 sezonuyla birlikte grand prix yarışlarının mesafelerinde değişikliğe gidilecek. Formula 1 Komisyonu, gelecek sezondan itibaren standart yarış mesafesini 305 kilometreden 290 kilometreye indirme kararı aldı.Kaynak: Diğer
Kurallarda süre konusunda yapılacak yeni düzenleme ise çeşitli nedenlerle kesintiye uğrayan yarışların tamamlanması için daha fazla esneklik sağlayacak.
BBC'nin haberine göre, grand prix yarışları, maksimum iki saatlik yarış süresi sınırını koruyacak. Ancak yağmur veya kazalar nedeniyle meydana gelen kesintilerde, yarışın tamamlanması için uygulanan mevcut üç saatlik maksimum süre yerine gelecek sezondan itibaren "kesin bitiş saati" esas alınacak.
FIA tarafından yapılan açıklamada, "Bu değişiklikler, kesintiler yaşanması durumunda seyircilerin yarışın tamamını izleme ihtimalini mümkün olduğunca artırmak amacıyla hayata geçirildi" ifadeleri kullanıldı.
Kesin bitiş saati, yarışın gerçekleştirildiği pistin bulunduğu bölgedeki koşullar dikkate alınarak grand prix’den grand prix’ye farklılık gösterecek.
Örneğin gece düzenlenen yarışlarda, yarışın gündüz gerçekleştirildiği ve güneşin daha erken battığı organizasyonlara kıyasla daha geç tamamlanabilmesine imkan tanınacak.
Yarış mesafesi neden kısalıyor?
Yarış mesafesinin 15 kilometre azaltılmasının arkasında, içten yanmalı motor ile elektrikli güç arasındaki oranın değişecek olması bulunuyor. Bu oran mevcut sezonda 53'e 47 seviyesinde bulunurken, gelecek yıl 58'e 42'ye, 2028'de ise 60'a 40'a yükselecek.
Söz konusu değişiklik, araçların daha fazla yakıt tüketmesine yol açacak. Bazı takımların maliyetleri düşürmek amacıyla mevcut şasilerini gelecek sezonda da kullanmak istemesiyle birlikte bu durum endişeye neden oldu.
Yakıt deposunun şasinin içinde bulunması ve bu nedenle depo boyutlarında değişiklik yapılamaması nedeniyle, söz konusu takımların mevcut yakıt depolarıyla grand prix yarışlarını tamamlayamayabileceği değerlendirildi.
Antrenman seanslarına esneklik geliyor
F1 Komisyonu toplantısında kabul edilen bir diğer düzenleme ise "kesintiye uğramaları durumunda serbest antrenman seanslarının uzatılmasına daha fazla esneklik sağlanması" oldu.
Takımlar, FIA ve ticari hakların sahibi Formula 1’den oluşan ve kuralları belirleyen F1 Komisyonu, yeni düzenlemeyle antrenman seanslarında yaşanan kesintilerin ardından daha fazla süre kullanılmasına imkan tanıyacak.
Mevcut kurallara göre bir olay nedeniyle kırmızı bayrak çıkarıldığında antrenman seanslarında saat durdurulmuyor. Buna karşılık sıralama turları ve yarışlarda kırmızı bayrak uygulandığında yarış durduruluyor ve süre de askıya alınıyor.