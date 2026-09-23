Formula 1’de yeni dönem resmen başlıyor: İşte değişecek kurallar

Yarış mesafesi neden kısalıyor?

Yarış mesafesinin 15 kilometre azaltılmasının arkasında, içten yanmalı motor ile elektrikli güç arasındaki oranın değişecek olması bulunuyor. Bu oran mevcut sezonda 53'e 47 seviyesinde bulunurken, gelecek yıl 58'e 42'ye, 2028'de ise 60'a 40'a yükselecek.

Söz konusu değişiklik, araçların daha fazla yakıt tüketmesine yol açacak. Bazı takımların maliyetleri düşürmek amacıyla mevcut şasilerini gelecek sezonda da kullanmak istemesiyle birlikte bu durum endişeye neden oldu.

Yakıt deposunun şasinin içinde bulunması ve bu nedenle depo boyutlarında değişiklik yapılamaması nedeniyle, söz konusu takımların mevcut yakıt depolarıyla grand prix yarışlarını tamamlayamayabileceği değerlendirildi.