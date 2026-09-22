Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir evden içerisinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasanın çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bulunurken, dereye atılan kasalar da dalgıçlar tarafından çıkartıldı.