Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları

Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları

Antalya’da film sahnelerini aratmayan bir hırsızlık olayı yaşandı. Bir eve giren 4 hırsız evde bulunan içerisi altın dolu çelik kasayı alarak kaçtı. 2 milyon 430 bin lira değerinde altınları motosikletin koltuğuna koyan şüpheliler çelik kasaları dereye attı.

Kaynak: İHA
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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 1

Antalya’nın Kepez ilçesinde, bir evden içerisinde 2 milyon 430 bin lira değerinde ziynet eşyası bulunan 2 çelik kasanın çalınmasına ilişkin yakalanan 4 şüpheliden 3’ü tutuklandı. Çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altında gizlenmiş vaziyette bulunurken, dereye atılan kasalar da dalgıçlar tarafından çıkartıldı.

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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 2

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Gündoğdu Mahallesi’ndeki bir evden 2 çelik kasanın çalınması üzerine çalışma başlattı. Saha araştırması ve iş yerlerine ait güvenlik kamerası kayıtlarının incelenmesi sonucu olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen Ş.G., E.C., N.E. ve A.A. yakalandı.

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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 3

Şüphelilere ait 3 farklı adres ile 2 araçta yapılan eş zamanlı aramalarda, spiral kesici alet ve çalınan ziynet eşyaları bir motosiklet koltuğunun altındaki bagaj kısmında ele geçirildi.

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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 4

Şüphelilerin olayın ardından Altınova Sinan Mahallesi civarındaki bir dereye attıkları belirlenen 2 çelik kasa da bulundu.

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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden A.A. hakkında adli kontrol kararı verildi. Ş.G., E.C. ve N.E. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 6
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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 7
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Filmleri aratmayan soygun: Kasalar dereye altınlar koltuğa: Milyonluk vurgunun detayları - Resim: 8
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