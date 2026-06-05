A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin ilk haftasındaki ikinci karşılaşmasında Hollanda ile karşı karşıya geldi.
Brezilya'nın başkenti Brasilia'da oynanan mücadelede rakibine direnç göstermesine rağmen istediği sonucu alamayan Filenin Sultanları, sahadan 3-0 mağlup ayrıldı.
İLK MAĞLUBİYET GELDİ
Turnuvaya Dominik Cumhuriyeti karşısında aldığı galibiyetle başlayan ay-yıldızlı ekip, Hollanda yenilgisiyle birlikte organizasyondaki ilk mağlubiyetini yaşadı.
SALİHA ŞAHİN RİSK EDİLMEDİ
Dominik Cumhuriyeti maçında sakatlık yaşayan Saliha Şahin, sağ uyluğundaki kas gerilmesi nedeniyle tedbir amaçlı dinlendirildi.
SIRADAKİ RAKİP SON ŞAMPİYON
Filenin Sultanları, Brezilya etabındaki üçüncü maçında 6 Haziran Cumartesi günü TSİ 21.30'da VNL'in son şampiyonu İtalya ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, güçlü rakibi karşısında yeniden çıkış arayacak.