Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için transfer yarışı yeniden kızıştı.
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood...
Mason Greenwood transferinde Marsilya ile pazarlıklarda sona yaklaşan Fenerbahçe, Atletico Madrid engeliyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezon Ademola Lookman transferinde sarı-lacivertlilerin önüne çıkan İspanyol devi, bu kez de İngiliz yıldız için devreye girdi.Furkan Çelik
Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve Marsilya ile bonservis görüşmelerinde sona yaklaştığı süreçte Atletico Madrid'in yeniden devreye girdiği öne sürüldü.
LOOKMAN'DAN SONRA YİNE ATLETICO
Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ademola Lookman transferini bitirmeye çok yaklaşmış ancak son anda Atletico Madrid'in araya girmesiyle Nijeryalı yıldızı İspanyol ekibine kaptırmıştı.
Şimdi ise benzer bir senaryonun Mason Greenwood transferinde yaşanabileceği konuşuluyor.
L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, Greenwood'a 5 yıllık sözleşme ve yıllık 5 ila 6 milyon euro net maaş teklif etti. Ayrıca oyuncuya imaj haklarından da gelir vaat edildi.
Fenerbahçe'nin ise İngiliz futbolcuya 4 yıllık sözleşme ile yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında net maaş önerdiği belirtildi.
SIMEONE GREENWOOD'U GRIEZMANN'IN HALEFİ YAPMAK İSTİYOR
Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Diego Simeone'nin de onayıyla Greenwood'u ikna etmek için sportif projeyi ön plana çıkardığı aktarıldı.
İspanyol kulübünün, İngiliz yıldıza Antoine Griezmann'ın halefi olabileceğini ve Avrupa'nın elit kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini anlattığı ifade edildi.
ATLETICO'NUN GREENWOOD'A "FENERBAHÇE'NİN ALTERNATİFLERİ VAR" MESAJI
Atletico Madrid'in görüşmeler sırasında Greenwood cephesine Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi alternatif isimlerle de ilgilendiğini hatırlatarak baskı kurmaya çalıştığı öne sürüldü.
YENİDEN MADRID'DE YAŞAMAK İSTEDİĞİ İDDİASI
Öte yandan İngiliz futbolcunun, daha önce Getafe forması giydiği dönemde Madrid'de yaşamaktan memnun kaldığı ve yeniden İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
MARSILYA DA ATLETICO'NUN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR
Ayrıca Marsilya'nın da Atletico Madrid'in teklifini mali açıdan daha avantajlı bulduğu kaydedildi.
İspanyol ekibinin 45 milyon euro artı 5 milyon euro bonus önerdiği, Fenerbahçe'nin teklifinin ise 40 milyon euro ve bonuslardan oluştuğu ifade edildi.
Transfer yarışının yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.