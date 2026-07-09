Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood...

L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, Greenwood'a 5 yıllık sözleşme ve yıllık 5 ila 6 milyon euro net maaş teklif etti. Ayrıca oyuncuya imaj haklarından da gelir vaat edildi.

Fenerbahçe'nin ise İngiliz futbolcuya 4 yıllık sözleşme ile yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında net maaş önerdiği belirtildi.