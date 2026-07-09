Yeniçağ Gazetesi
09 Temmuz 2026 Perşembe
İstanbul 20°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Spor Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood...

Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood...

Mason Greenwood transferinde Marsilya ile pazarlıklarda sona yaklaşan Fenerbahçe, Atletico Madrid engeliyle karşı karşıya kaldı. Geçtiğimiz sezon Ademola Lookman transferinde sarı-lacivertlilerin önüne çıkan İspanyol devi, bu kez de İngiliz yıldız için devreye girdi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 1

Fenerbahçe'nin yaz transfer dönemindeki en büyük hedeflerinden biri olan Mason Greenwood için transfer yarışı yeniden kızıştı.

1 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 2

Sarı-lacivertlilerin oyuncuyla kişisel şartlarda büyük ölçüde anlaşma sağladığı ve Marsilya ile bonservis görüşmelerinde sona yaklaştığı süreçte Atletico Madrid'in yeniden devreye girdiği öne sürüldü.

2 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 3

LOOKMAN'DAN SONRA YİNE ATLETICO

Fenerbahçe, geçtiğimiz sezonun devre arasında Ademola Lookman transferini bitirmeye çok yaklaşmış ancak son anda Atletico Madrid'in araya girmesiyle Nijeryalı yıldızı İspanyol ekibine kaptırmıştı.

Şimdi ise benzer bir senaryonun Mason Greenwood transferinde yaşanabileceği konuşuluyor.

3 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 4

L'Equipe'in haberine göre; Atletico Madrid, Greenwood'a 5 yıllık sözleşme ve yıllık 5 ila 6 milyon euro net maaş teklif etti. Ayrıca oyuncuya imaj haklarından da gelir vaat edildi.

Fenerbahçe'nin ise İngiliz futbolcuya 4 yıllık sözleşme ile yıllık 7 ila 8 milyon euro arasında net maaş önerdiği belirtildi.

4 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 5

SIMEONE GREENWOOD'U GRIEZMANN'IN HALEFİ YAPMAK İSTİYOR

Haberde, Atletico Madrid yönetiminin Diego Simeone'nin de onayıyla Greenwood'u ikna etmek için sportif projeyi ön plana çıkardığı aktarıldı.

İspanyol kulübünün, İngiliz yıldıza Antoine Griezmann'ın halefi olabileceğini ve Avrupa'nın elit kulüplerinden birinde idol haline gelebileceğini anlattığı ifade edildi.

5 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 6

ATLETICO'NUN GREENWOOD'A "FENERBAHÇE'NİN ALTERNATİFLERİ VAR" MESAJI

Atletico Madrid'in görüşmeler sırasında Greenwood cephesine Fenerbahçe'nin Malcom ve Luiz Henrique gibi alternatif isimlerle de ilgilendiğini hatırlatarak baskı kurmaya çalıştığı öne sürüldü.

6 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 7

YENİDEN MADRID'DE YAŞAMAK İSTEDİĞİ İDDİASI

Öte yandan İngiliz futbolcunun, daha önce Getafe forması giydiği dönemde Madrid'de yaşamaktan memnun kaldığı ve yeniden İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

7 8
Fenerbahçe'nin Atletico Madrid kabusu depreşti: Lookman'dan sonra Greenwood... - Resim: 8

MARSILYA DA ATLETICO'NUN TEKLİFİNE SICAK BAKIYOR

Ayrıca Marsilya'nın da Atletico Madrid'in teklifini mali açıdan daha avantajlı bulduğu kaydedildi.

İspanyol ekibinin 45 milyon euro artı 5 milyon euro bonus önerdiği, Fenerbahçe'nin teklifinin ise 40 milyon euro ve bonuslardan oluştuğu ifade edildi.

Transfer yarışının yakın zamanda netlik kazanması bekleniyor.

8 8
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro