Yeniçağ Gazetesi
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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor

Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan İngiliz yıldız Mason Greenwood için Marsilya'ya resmi teklif yaptığı iddia edildi. Bu teklifle birlikte Sarı Lacivertliler'in transfer yarışında Roma'yı da geride bıraktığı belirtildi.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 1

Marsilya'nın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.

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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 2

Sarı Lacivertliler, İngiliz yıldızın transferinde İtalya Serie A ekibi Roma'yı sollayarak bir adım öne geçti.

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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 3

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya'nın istediği 50 milyon Euro'ya yakın bir resmi teklifte bulundu.

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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 4

Bu teklifle birlikte sarı lacivertli kulübün Greenwood ile ciddi şekilde ilgilenen Roma'nın son yaptığı teklifin önüne geçtiği belirtildi.

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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 5

Ayrıca Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin de transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Fransa'ya gittiği aktarıldı.

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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 6

24 yaşındaki yıldız oyuncunun tatilde olduğu ve Marsilya'nın kendisiyle ilgili vereceği kararı beklediği kaydedildi.

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Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor - Resim: 7

Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 45 maçta 25 gol, 11 asistle oynayan Greenwood ile Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Atletico Madrid'in de ilgilendiği iddia ediliyor.

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