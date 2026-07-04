Marsilya'nın yaşadığı mali sıkıntılar nedeniyle Fransız ekibinden ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Mason Greenwood'u kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe'den yeni bir hamle geldi.
Fenerbahçe'den rekor teklif: Greenwood bitti bitiyor
Fenerbahçe'nin uzun süredir transfer gündeminde yer alan İngiliz yıldız Mason Greenwood için Marsilya'ya resmi teklif yaptığı iddia edildi. Bu teklifle birlikte Sarı Lacivertliler'in transfer yarışında Roma'yı da geride bıraktığı belirtildi.Furkan Çelik
Sarı Lacivertliler, İngiliz yıldızın transferinde İtalya Serie A ekibi Roma'yı sollayarak bir adım öne geçti.
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, Greenwood için Marsilya'nın istediği 50 milyon Euro'ya yakın bir resmi teklifte bulundu.
Bu teklifle birlikte sarı lacivertli kulübün Greenwood ile ciddi şekilde ilgilenen Roma'nın son yaptığı teklifin önüne geçtiği belirtildi.
Ayrıca Fenerbahçe Futbol Komitesi'nden iki ismin de transfer görüşmelerini tamamlamak üzere Fransa'ya gittiği aktarıldı.
24 yaşındaki yıldız oyuncunun tatilde olduğu ve Marsilya'nın kendisiyle ilgili vereceği kararı beklediği kaydedildi.
Geçtiğimiz sezon Marsilya'da 45 maçta 25 gol, 11 asistle oynayan Greenwood ile Fenerbahçe ve Roma'nın yanı sıra Atletico Madrid'in de ilgilendiği iddia ediliyor.