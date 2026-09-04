Trendyol Süper Lig'in ilk büyük derbisi öncesinde futbol kamuoyunun gözü Kadıköy'e çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesinde yapay zekâ; kadro kalitesi, oyuncu form grafikleri, saha avantajı ve teknik ekiplerin oyun planlarını analiz ederek karşılaşmaya dair olası senaryoyu oluşturdu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte golcüler, dakikalar ve dev mücadele için öne çıkan tahmini skor senaryosu.Kaynak: Diğer
Karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.
DAKİKA DAKİKA TAHMİNİ SENARYO
34. dakika | Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
Marco Guendouzi'nin kullandığı köşe vuruşunda Milan Skriniar yükseliyor. Slovak stoperin kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor ve sarı-lacivertliler öne geçiyor.
İlk yarının kalan bölümünde Beşiktaş daha fazla risk alsa da Ederson kritik bir kurtarışla farkın kapanmasına izin vermiyor.
İlk yarı: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜYOR
İkinci yarıya daha baskılı başlayan siyah-beyazlı ekip, özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla oyunun kontrolünü ele geçiriyor. 61. dakika | Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş
Orkun Kökçü'nün ara pasında savunma arkasına sarkan Dusan Vlahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmıyor ve skoru eşitliyor.
Golden sonra iki teknik adam da hamlelerini yaparken mücadele tam anlamıyla bir derbi atmosferine dönüşüyor.
SON SÖZÜ KADIKÖY SÖYLÜYOR
Karşılaşmanın son bölümünde oyunun temposu yeniden yükseliyor. Fenerbahçe taraftarının desteğini arkasına alarak baskısını artırıyor.
82. dakika | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vedat Muriqi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçiriyor.
Kalan dakikalarda Beşiktaş beraberlik için baskı kursa da Fenerbahçe savunması hata yapmıyor.
YAPAY ZEKÂNIN TAHMİNİ SKORU
Yapay zekâ analizine göre derbinin favorisi saha avantajını kullanacak olan Fenerbahçe.
Tahmini sonuç:
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
Gol tahmini:
34' Milan Skriniar (Fenerbahçe)
61' Dusan Vlahovic (Beşiktaş)
82' Vedat Muriqi (Fenerbahçe)
Not: Bu içerikte yer alan skor, gol dakikaları ve golcü isimleri tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulmuş tahmini bir senaryodur. Gerçek maç sonucu ve gelişmeleri yansıtmaz.