Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi öncesi yapay zekaya maçın sonucunu sorduk. İşte golcüler, dakikalar ve dev mücadele için öne çıkan tahmini skor senaryosu.

Kaynak: Diğer
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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 1

Trendyol Süper Lig'in ilk büyük derbisi öncesinde futbol kamuoyunun gözü Kadıköy'e çevrildi. Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geleceği dev mücadele öncesinde yapay zekâ; kadro kalitesi, oyuncu form grafikleri, saha avantajı ve teknik ekiplerin oyun planlarını analiz ederek karşılaşmaya dair olası senaryoyu oluşturdu.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 2

Karşılaşma, 5 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de Chobani Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi Halil Umut Meler yönetecek ve karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı yayınlanacak.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 3

DAKİKA DAKİKA TAHMİNİ SENARYO

34. dakika | Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

Marco Guendouzi'nin kullandığı köşe vuruşunda Milan Skriniar yükseliyor. Slovak stoperin kafa vuruşunda top ağlarla buluşuyor ve sarı-lacivertliler öne geçiyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 4

İlk yarının kalan bölümünde Beşiktaş daha fazla risk alsa da Ederson kritik bir kurtarışla farkın kapanmasına izin vermiyor.

İlk yarı: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 5

BEŞİKTAŞ İKİNCİ YARIDA GERİ DÖNÜYOR

İkinci yarıya daha baskılı başlayan siyah-beyazlı ekip, özellikle kanatlardan geliştirdiği ataklarla oyunun kontrolünü ele geçiriyor. 61. dakika | Fenerbahçe 1-1 Beşiktaş

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 6

Orkun Kökçü'nün ara pasında savunma arkasına sarkan Dusan Vlahovic, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda hata yapmıyor ve skoru eşitliyor.

Golden sonra iki teknik adam da hamlelerini yaparken mücadele tam anlamıyla bir derbi atmosferine dönüşüyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 7

SON SÖZÜ KADIKÖY SÖYLÜYOR

Karşılaşmanın son bölümünde oyunun temposu yeniden yükseliyor. Fenerbahçe taraftarının desteğini arkasına alarak baskısını artırıyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 8

82. dakika | Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 9

Sağ kanattan gelişen atakta Oğuz Aydın'ın ortasında ceza sahasında iyi yükselen Vedat Muriqi, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderiyor ve Fenerbahçe'yi yeniden öne geçiriyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 10

Kalan dakikalarda Beşiktaş beraberlik için baskı kursa da Fenerbahçe savunması hata yapmıyor.

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 11

YAPAY ZEKÂNIN TAHMİNİ SKORU

Yapay zekâ analizine göre derbinin favorisi saha avantajını kullanacak olan Fenerbahçe.

Tahmini sonuç:
Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 12

Gol tahmini:

34' Milan Skriniar (Fenerbahçe)
61' Dusan Vlahovic (Beşiktaş)
82' Vedat Muriqi (Fenerbahçe)

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Fenerbahçe - Beşiktaş derbisini kazanan belli oldu: İşte tahmini skor - Resim: 13

Not: Bu içerikte yer alan skor, gol dakikaları ve golcü isimleri tamamen yapay zekâ tarafından oluşturulmuş tahmini bir senaryodur. Gerçek maç sonucu ve gelişmeleri yansıtmaz.

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