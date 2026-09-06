Belçika basınından STARSPORTTV, "Leandro Trossard'ın Beşiktaş'ı, Romelu Lukaku'nun Fenerbahçe'sini geriden gelerek devirdi" başlığıyla maçı duyurdu.
Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında: Vlahovic kahraman oldu
Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ın Fenerbahçe'yi deplasmanda 2-1 mağlup ettiği dev derbi, Avrupa basınında geniş yankı buldu. Yabancı medya, siyah-beyazlı ekibin geri dönüş zaferine ve özellikle Dusan Vlahovic'in performansına manşetlerinde geniş yer ayırdı.Haber Merkezi
Walfoot ise iki Belçikalı futbolcunun karşı karşıya gelmesine dikkat çekerek, Lukaku'nun oyuna girdikten sonra Trossard'a yaptığı müdahalenin maçın önemli anlarından biri olduğunu belirtti.
"ZAYIF BAŞLANGIÇ"
Fransız L'Equipe, haberi "'Zayıf Başlangıç'" başlığıyla verdi ve Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beşiktaş için prestijli bir galibiyet olduğunu vurguladı. Haberde, "Büyük yatırımlar yapan her iki kulüp için de bu derbi hayati önem taşıyordu. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe için bu, sezonun şimdiden ikinci mağlubiyeti oldu. Zayıf bir başlangıç." ifadelerine yer verildi.
Goal Fransa ise "Vlahovic kahraman oldu" başlığıyla Sırp oyuncunun galibiyetteki rolüne dikkat çekti.
İTALYA BASININDAN JUVENTUS'A "VLAHOVIC" GÖNDERMESİ
İtalyan medyası, derbiyi eski Serie A oyuncuları üzerinden okudu. Calciomercato, "Juventus, Vlahovic’i gördünüz mü? Fenerbahçe-Beşiktaş maçında galibiyet golünü attı" başlığıyla Sırp golcünün performansını öne çıkardı.
Sportal ise "Vlahovic durdurulamıyor: Üç maçta dördüncü gol" başlığı altında, oyuncunun İstanbul'da yeniden doğduğunu ve golünün Juventus için "bir lanet" olduğunu belirtti.
La Gazzetta dello Sport ise maçtaki gerginliğe odaklandı.
"İstanbul derbisi, İtalyan derbisine benziyor. Aslında, çok daha kötü." diyen gazete, Skriniar ve Vlahovic'in gol atmanın yanı sıra kafa kafaya geldikleri ve hakaretler savurdukları kavgayla internette manşetlere çıktıklarını yazdı.
Sırp oyuncunun aralarında mesafe varken Slovak oyuncuya kaba bir hareket yaptığı da belirtildi.