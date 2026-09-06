Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi Avrupa basınında: Vlahovic kahraman oldu

"ZAYIF BAŞLANGIÇ"

Fransız L'Equipe, haberi "'Zayıf Başlangıç'" başlığıyla verdi ve Marsilya'nın Avrupa Ligi'ndeki rakibi Beşiktaş için prestijli bir galibiyet olduğunu vurguladı. Haberde, "Büyük yatırımlar yapan her iki kulüp için de bu derbi hayati önem taşıyordu. Şampiyonlar Ligi’ne katılma hakkı kazanan Fenerbahçe için bu, sezonun şimdiden ikinci mağlubiyeti oldu. Zayıf bir başlangıç." ifadelerine yer verildi.