FCAS krizi sonrası rota değişti: İspanya’nın hedefinde KAAN var

İspanya, geçtiğimiz dönemde eğitim uçağı ihtiyacı için Türkiye’yi seçmiş ve 2,6 milyar Euro değerindeki devasa bütçeyle 30 adet HÜRJET siparişi vermişti. Bu tarihi adım, iki ülkenin stratejik ortaklığındaki en büyük kırılma noktası olarak kabul ediliyor.