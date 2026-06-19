Avrupa’da FCAS projesinin çökmesiyle birlikte, İspanya Hava Kuvvetleri'nin radarına giren 5. nesil savaş uçağımız KAAN, Madrid yönetiminin en güçlü alternatifi haline geldi. Yaşanan bu son kriz, iki ülke arasındaki askeri havacılık diplomasisini zirveye taşıdı.
FCAS krizi sonrası rota değişti: İspanya’nın hedefinde KAAN var
İspanya, Avrupa'nın 6. nesil savaş uçağı projesi FCAS'ın durdurulmasıyla rotayı Türkiye'ye çevirdi. Hürjet anlaşmasının ardından Madrid yönetiminin hedefinde milli muharip uçak KAAN var.Kaynak: Diğer
İspanyol savunma sanayii temsilcileri, iptal edilen projelerden edindikleri tecrübeyi KAAN'ın ortak üretim sürecine aktararak uçakları birlikte geliştirmeyi hedefliyor. Madrid yönetimi, sadece hazır alım yapmak yerine teknoloji transferi ve endüstriyel ortaklık modelini şart koşuyor.
İspanya, geçtiğimiz dönemde eğitim uçağı ihtiyacı için Türkiye’yi seçmiş ve 2,6 milyar Euro değerindeki devasa bütçeyle 30 adet HÜRJET siparişi vermişti. Bu tarihi adım, iki ülkenin stratejik ortaklığındaki en büyük kırılma noktası olarak kabul ediliyor.
HÜRJET anlaşması kapsamında üretim sadece Türkiye'de kalmayacak, 2028 yılından itibaren Madrid’deki Airbus tesislerinde ortak üretim bantları kurulacak. Bu altyapı, gelecekte KAAN'ın Avrupa operasyonları için de hazır bir lojistik üs anlamına gelebilir.
TUSAŞ CEO’su Mehmet Demiroğlu, İspanya ile KAAN satışı ve stratejik ortaklık üzerine hükümetler arası ön görüşmelerin hız kesmeden sürdüğünü açıklamıştı. FCAS projesinin resmen rafa kalkmasıyla beraber, bu temasların resmiyet kazanma sürecinin çok daha kısalacağı öngörülüyor.
İspanyol Bakanlık Sekreteri Garcia, Türkiye'yi "güvenilir bir dost" olarak tanımlayarak, askeri havacılıkta yeni nesil ürünleri birlikte geliştirmek istediklerini vurgulamıştı. Yapılan resmi açıklamalar, Madrid'in Türk savunma sanayisine olan güveninin uzun vadeli olduğunu gösteriyor.
Madrid'in önünde Almanya ile yeni bir ortaklık seçeneği bulunsa da, Türkiye ile HÜRJET üzerinden kurulan güçlü sanayi bağları KAAN masasında Ankara'nın elini çok daha güçlü kılıyor. Akdeniz'in iki yakasındaki bu ittifak, Avrupa'nın savunma dengelerini tamamen değiştirebilir.