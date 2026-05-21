Ezber bozan petrol tahmini: O tarihte fiyatlar çakılmış olacak

İç piyasaya ve Borsa İstanbul’un teknik grafiğine de değinen Dr. Nuri Sevgen, endekste kalıcı ve sağlıklı bir yükseliş trendinden bahsedebilmek için 14.500 puan seviyesindeki kritik direncin mutlaka hacimli bir şekilde aşılması gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşan uzun bayram tatili öncesinde yatırımcıları portföy yönetimi ve risk analizi konusunda uyaran Dr. Sevgen, tatil süresince küresel piyasalarda yaşanabilecek olası negatif dalgalanmalara karşı koruma sağlamak adına bir miktar nakde geçmenin veya hedge (riski sınırlama) yapmanın en mantıklı strateji olacağını belirtti.