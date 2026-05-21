Ezber bozan petrol tahmini: O tarihte fiyatlar çakılmış olacak

Nasıl Bir Ekonomi TV Youtube kanalında Küresel siyaset ve ekonomi dünyasındaki fay hatlarını ele alan Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, "Anadolu Yatırım ile Piyasalarda Açılışa Doğru" programında çok konuşulacak açıklamalara imza attı. Tarihin anarşi, monarşi ve demokrasi döngülerinden oluştuğunu belirtti.
Anadolu Yatırım Genel Müdürü Dr. Nuri Sevgen, merkez bankalarının yüksek faiz politikalarının hazineler üzerinde sürdürülemez bir yük oluşturduğunu vurguladı. Sevgen, borsa yatırımcılarını yaklaşan bayram tatili öncesinde nakit oranlarını yüksek tutarak riskleri yönetmeye davet etti.
Angela Merkel’in gidişiyle 1945 sonrası kurulan demokratik düzenin kapandığını savunan Dr. Sevgen, dünyanın yeni monarşik liderlerin arandığı anarşik bir faza geçtiğini söyledi. Bu kapsamda ABD ile Çin arasındaki hegemonya mücadelesini tarihsel "Tukidides Tuzağı" kavramıyla açıklayan Sevgen, zamanında bizzat ABD eliyle küresel sisteme entegre edilerek büyütülen Çin’in artık Washington için en büyük tehdit haline geldiğini vurguladı.
ABD Başkanı Donald Trump’ın Tayvan’a yönelik son diplomatik çıkışlarının Asya-Pasifik bölgesini her an ateşleyebileceğini belirten Sevgen, bu jeopolitik gerilimlerin piyasalarda kalıcı bir tedirginlik yarattığının altını çizdi.
Enerji piyasaları konusunda geleneksel beklentilerin tamamen dışına çıkan Dr. Sevgen, karbon tabanlı enerjinin sonuna yaklaşıldığını ve temiz enerjiye geçiş süreciyle birlikte petrol üreticisi ülkeler arasında amansız bir satış yarışının başlayacağını öngördü. Hürmüz Boğazı’ndaki krizin çözülmesi durumunda, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) gibi dev üreticilerin "ne kadar satarsam kârdır" stratejisini benimseyeceğini iddia eden Sevgen, bu arz baskısıyla birlikte 2027 yılında petrolün varil fiyatının 50 dolar seviyelerine kadar gerileyebileceğini ileri sürdü.
Makroekonomik düzlemde ise küresel piyasaların en büyük düşmanının yüksek faiz oranları olduğunu belirten Dr. Sevgen, merkez bankalarının faiz ısrarının hazineleri iflasın eşiğine getirdiğini, ABD 30 yıllık tahvil faizlerinin bileşik getirisinin uzun vadede ana parayı tam dört katına çıkardığını ifade etti.
Bu sürdürülemez tablonun ancak para basılarak veya miktar tahvil alımlarıyla çözülebileceğini, borsaları suni olarak canlı tutan temel unsurun da bu likidite beklentisi olduğunu söyleyen Sevgen, İngiltere Merkez Bankası Başkanı’nın gıda fiyatlarına tavan uygulama önerisini sistemdeki büyük çatırdamanın somut bir sinyali olarak yorumladı.
İç piyasaya ve Borsa İstanbul’un teknik grafiğine de değinen Dr. Nuri Sevgen, endekste kalıcı ve sağlıklı bir yükseliş trendinden bahsedebilmek için 14.500 puan seviyesindeki kritik direncin mutlaka hacimli bir şekilde aşılması gerektiğinin altını çizdi. Yaklaşan uzun bayram tatili öncesinde yatırımcıları portföy yönetimi ve risk analizi konusunda uyaran Dr. Sevgen, tatil süresince küresel piyasalarda yaşanabilecek olası negatif dalgalanmalara karşı koruma sağlamak adına bir miktar nakde geçmenin veya hedge (riski sınırlama) yapmanın en mantıklı strateji olacağını belirtti.
Özellikle endeks dışı hisse senetlerinde satış baskısının çok daha derin hissedildiğini hatırlatan Sevgen, yatırımcıların panik anlarında finansal olarak zarar görmemeleri ve nakit oranlarını yüksek tutarak güvenli limanda beklemeleri tavsiyesinde bulundu.