Evlilik hayali kabusa dönüştü: Hem altınlarından oldu hem hapse girdi: Bayrampaşa'da dünürün 'pes' dedirten planı

Alçı, "Mahmut O. sonrasında benden kızının adını kullanarak borç para talep etmeye başladı. Bana eşinin adına olan bir daireyi 2 milyon lira karşılığında, satma vaadiyle bir para aldı. Bu parayı da ben ona ev alma karşılığında vermiştim. Yaklaşık 2 milyon lirayı, 200 gram altın ve 8 Cumhuriyet altını karşılığında bozdurdum ve kendisine verdim. Kendisi de 'Tamam burayı satıyoruz' dedi. Eşiyle konuşmuş ve eşinin de satış onayı olduğunu ve vekaleti olduğunu bana söyleyip bu şekilde evin satış iznini almış. 3 gün sonra tapuya gitmek sözüyle kendisinden söz aldım. 3 gün sonra geldiğimizde benden aldığı bu nakit parayı gidip eşinin adına başka bir yer aldığını öğrendim. Dairemi istediğimde bu daireyi satmayacaklarını söylediler. Sonrasında, 'Paramı verin benim o zaman' dedim. Parayı da bir yere yatırdıklarını ve bir sıkıntı olduğundan bahsettiler. Biz bu olayı başta dolandırıcılık olarak nitelendirmedik ve baktık bir yanlış anlaşılma var herhalde. Ailem gitti görüşmeye, biz gittik görüşmeye. Gün vererek beni oyaladılar. 'Bu cuma vereceğiz, şu hafta vereceğiz, bu hafta vereceğiz' diye paramı vereceğini taahhüt ederek beni oyaladılar" diye konuştu.