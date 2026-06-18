Evleri istila etti, fındığa büyük zarar verdi...Kokarca böceğine karşı 1 milyon 650 binlik hamle

"1 MİLYON 650 BİN SAMURAY ARISI SALINACAK"

Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. İlyas Deligöz ise, kahverengi kokarcanın ülkede görülmeye başladığı 2023 yılından itibaren 22 bin samuray arısı salımı ile çalışmalara başladıklarını söyledi. Artarak devam eden samuray arısı salınımın bu yıl ülke genelinde 1 milyon 650 bin adede ulaşacağını belirten Deligöz, "Bunların üretimleri hem bizim, hem de diğer enstitülerde yapılıyor. Toplamda şuana kadar 3 milyon samuray arısı salınmış durumda, bu da dünyada salınan samuray arılarının tamamından fazla" dedi.