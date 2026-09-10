Sri Lanka'da sıradan bir su kuyusu kazısı, 2,5 milyon karatlık devasa bir servetin gün yüzüne çıkmasıyla sonuçlandı. Evin bahçesinde tesadüfen bulunan 503 kiloluk dev safir kütlesi, dünyanın en büyük değerli taş rekorunu kırarak tarihe geçti.
Evin bahçesinden 503 kiloluk servet çıktı: 100 milyar dolar değerinde
Sri Lanka'da su kuyusu kazısı sırasında evinin bahçesinde tesadüfen 503 kiloluk dev bir safir kütlesi bulan mülk sahibi, dünya rekoruna imza attı. "Serendipity Safiri" adı verilen ve 100 milyon dolar değer biçilen bu eşsiz keşif, işlenmemiş devasa boyutu ve koleksiyon nadirliğiyle tarihe geçti.Gülsüm Hülya Sundu
Sri Lanka'nın Ratnapura bölgesinde kuyu kazan işçiler, toprağın altında sıra dışı taşlar fark edince durumu mücevher ticaretiyle uğraşan mülk sahibine bildirdi.
Yapılan dikkatli kazı çalışmaları sonucunda tek parça halinde devasa bir kütle çıkarıldı. Guinness Dünya Rekorları tarafından tescillenen ve gezegenin en büyük safir kümesi olan bu keşif, tam 503,2 kilogram ağırlığında.
Güvenlik gerekçesiyle aylarca gizli tutulan ve "Serendipity Safiri" (Tesadüf Safiri) adı verilen kütle, özel koruma önlemleri altında laboratuvara taşındı. İsviçre'nin Zürih kentinde yapılan resmi gemolojik analizlerin ardından taşın özellikleri netleşti:
Boyutu 1 metre uzunluk, 72 santimetre genişlik ve 50 santimetre yükseklikteyken,
bünyesinde milyonlarca küçük kristal barındıran yıldız safir (korundum) niteliğinde olduğu belirtildi.
Uluslararası uzmanlar, toprağın altından çıkan bu dev kümenin piyasa değerini ilk etapta 100 milyon dolar olarak tahmin etti. Resmi sertifikalandırma süreçlerinde ise taşın taban değerlendirme tutarı 10 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.
Uzmanlar, yapının asıl değerinin tek tek kesilmiş taşlardan ziyade, işlenmemiş devasa boyutunun getirdiği koleksiyon nadirliğinden kaynaklandığının altını çiziyor.