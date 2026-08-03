İstanbul'da kiralık konut piyasasında yükselen fiyatlar, taşınma sürecini de ciddi ölçüde pahalı hale getirdi. Merkez Bankası verilerine göre kentte 100 metrekarelik bir konutun ortalama kira bedeli 45 bin liraya ulaştı. Peşin kira, depozito, emlak komisyonu ve nakliye giderleri eklendiğinde taşınmanın toplam maliyeti 250 bin liranın üzerine çıkıyor.
Ev değiştirme maliyeti cep yakıyor: Kira, komisyon, nakliye... İşte taşınmanın gerçek faturası
İstanbul'da yükselen kiralar, taşınma sürecini de ağır bir mali yük haline getirdi. Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu, nakliye ve tadilat giderleri, yeni bir eve geçmek isteyenler için mali yükü artırıyor.Kaynak: Diğer
Kentsel dönüşüm projeleri, evlilik hazırlıkları ve ev sahibi-kiracı arasında yaşanan anlaşmazlıklar gibi nedenlerle taşınma hareketliliği sürerken, büyükşehirlerde yalnızca kiralık ev bulmak değil, yeni bir eve geçiş yapmak da bütçeleri zorluyor.
Peşin kira, depozito, emlakçı komisyonu ve nakliye gibi zorunlu harcamalar, taşınma sürecinde en büyük gider kalemlerini oluşturuyor. Toplam maliyet birçok durumda 250 bin lirayı aşabiliyor.
Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre İstanbul'da 100 metrekare büyüklüğündeki bir konutun ortalama aylık kira bedeli 45 bin lira seviyesinde bulunuyor.
Yasal düzenlemeye göre depozito en fazla üç aylık kira tutarında alınabiliyor. İstanbul'da ise ev sahiplerinin çoğunlukla iki kira bedeli tutarında depozito talep ettiği belirtiliyor.
Nakliye ücretleri de dairenin büyüklüğü ve eşya miktarına göre farklılık gösteriyor. Kentte 2+1 dairelerin şehir içi taşınma bedeli ortalama 35 bin ile 45 bin lira arasında değişiyor.
FİYATLAR SON İKİ YILDA YAKLAŞIK ÜÇE KATLANDI
Nakliye sektörü temsilcisi Ali Bekol, ücretlerin taşınacak eşyanın hacmine göre belirlendiğini ifade etti. Şehir içindeki ev taşıma işlemlerinde maliyetin 65 bin liraya kadar yükselebildiğini belirten Bekol, son iki yılda fiyatların yaklaşık yüzde 200 oranında artış gösterdiğini dile getirdi.
KOMİSYON, BOYA VE TADİLAT GİDERLERİ DE EKLENİYOR
Taşınma sürecinin önemli masraf kalemlerinden biri de emlakçı komisyonu oluyor. Aylık kirası 45 bin lira olan bir konut için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödenirken, boya ve küçük çaplı tadilat giderleri de ortalama 30 bin lirayı buluyor.