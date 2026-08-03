Ev değiştirme maliyeti cep yakıyor: Kira, komisyon, nakliye... İşte taşınmanın gerçek faturası

KOMİSYON, BOYA VE TADİLAT GİDERLERİ DE EKLENİYOR

Taşınma sürecinin önemli masraf kalemlerinden biri de emlakçı komisyonu oluyor. Aylık kirası 45 bin lira olan bir konut için yaklaşık 50 bin lira komisyon ödenirken, boya ve küçük çaplı tadilat giderleri de ortalama 30 bin lirayı buluyor.