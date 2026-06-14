Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum tarafından duyurulan ve konut piyasasında büyük bir hareketlilik oluşturması öngörülen "Açık Satış Kampanyası" için beklenen süreç yarın resmi olarak başlıyor. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle yürütülecek kampanya kapsamında 64 farklı şehirde yaklaşık 20 bin konut, tamamen başvuru önceliğine göre yeni sahiplerini bulacak.
Ev alacaklar yarın elini çabuk tutsun: Ucuz konut satışları başlıyor
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un müjdelediği TOKİ Açık Satış Kampanyası yarın başlıyor. Herhangi bir gelir veya ikamet şartının aranmadığı 64 ildeki yaklaşık 20 bin konut için başvurular banka şubelerinden tamamen "başvuru önceliği" esasına göre alınacak.Kaynak: Diğer
Vatandaşların bütçelerine en uygun konutu seçerek alım işlemlerini gerçekleştirebilecekleri bu dev kampanyanın satış sürecini Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri üstlenecek. İlk başvuranın avantajlı konumda olacağı süreçte, şartları sağlayan vatandaşlar ilgili banka şubelerine giderek gayrimenkul satış sözleşmelerini imzalayabilecek. Başvurular 17 Temmuz tarihine kadar devam edecek.
Açık Satış Kampanyası'nda herhangi bir gelir sınırı kriteri veya konutun inşa edildiği şehirde ikamet etme zorunluluğu yer almıyor. Kampanyadan faydalanabilmek için şu şartların taşınması gerekiyor:
18 yaşını doldurmuş bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
Kendisi veya eşinin üzerine kayıtlı herhangi bir evin bulunmaması,
Bir hane halkı adına sadece tek bir konut satın almak.
Şartları yerine getiren vatandaşlar, seçtikleri ödeme planına göre peşinatlarını bankaya yatırarak doğrudan sözleşme aşamasına geçebilecek.
Projelerin teslim süreçleri ve fiyat detayları gibi tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ internet adresi üzerinden erişebilecek. İnşaatı süren projelerin teslimatları, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 48 ay içerisinde tamamlanacak. Konutların fiyatları, inşa edildikleri şehre ve büyüklüklerine göre 2,1 milyon liradan başlarken, aylık taksit ödemeleri ise 18 bin liradan başlangıç gösteriyor.
Kampanya kapsamında bankalar aracılığıyla alıcılara üç farklı ödeme seçeneği sunuluyor:
Konut bedelinin tamamını peşin ödeyen alıcılara yüzde 25 oranında indirim uygulanacak.
Konut bedelinin yarısını peşin ödeyenler, yüzde 8 indirim hakkının yanı sıra 72 ay vade imkânından yararlanabilecek.
Peşinatın yüzde -25'ini hemen, kalan yüzde 25'lik kısmını ise bir yıl sonra ödemeyi seçen vatandaşlara 60 aya kadar vade seçeneği sunulacak.