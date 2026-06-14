Ev alacaklar yarın elini çabuk tutsun: Ucuz konut satışları başlıyor

Projelerin teslim süreçleri ve fiyat detayları gibi tüm bilgilere vatandaşlar https://talep.toki.gov.tr/AcikSatis/ internet adresi üzerinden erişebilecek. İnşaatı süren projelerin teslimatları, sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren en geç 48 ay içerisinde tamamlanacak. Konutların fiyatları, inşa edildikleri şehre ve büyüklüklerine göre 2,1 milyon liradan başlarken, aylık taksit ödemeleri ise 18 bin liradan başlangıç gösteriyor.