Yeniçağ Gazetesi
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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi

İstanbul’da haraç vermeyi reddeden iş yerlerini kurşun yağmuruna tutan 5 kişilik çete, polisin düzenlediği şafak operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde toplam 6 ayrı silahlı eyleme karıştıkları tespit edildi.

Kaynak: DHA
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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 1

İstanbul’da haraç almak için iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.

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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 2

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.

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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 3
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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 4

Baskın yapılan evlerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşından küçük olan İ.A. (16) ile E.E.Y. (17), işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.

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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 5

Diğer şüpheliler S.G. (18), M.Ö. (19) ve A.Ş. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şu ana kadar 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 6
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Esnafın kâbusu olan çete çökertildi - Resim: 8
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