İstanbul’da haraç almak için iş yerlerini kurşunladıkları iddia edilen 5 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı. 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edilen şüphelilerden ikisinin 18 yaşından küçük olduğu öğrenildi.
Esnafın kâbusu olan çete çökertildi
İstanbul’da haraç vermeyi reddeden iş yerlerini kurşun yağmuruna tutan 5 kişilik çete, polisin düzenlediği şafak operasyonuyla çökertildi. Şüphelilerin Küçükçekmece, Bakırköy ve Bahçelievler ilçelerinde toplam 6 ayrı silahlı eyleme karıştıkları tespit edildi.Kaynak: DHA
Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İstanbul emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından sabah saatlerinde operasyon düzenlendi.
Baskın yapılan evlerdeki aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, çok sayıda mermi ve 1 muşta ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 18 yaşından küçük olan İ.A. (16) ile E.E.Y. (17), işlemlerinin ardından Çocuk Şube Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Diğer şüpheliler S.G. (18), M.Ö. (19) ve A.Ş. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şu ana kadar 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.