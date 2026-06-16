Esnafın kâbusu olan çete çökertildi

Diğer şüpheliler S.G. (18), M.Ö. (19) ve A.Ş. (21) ise Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülerek sorguya alındı. Polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüphelilerin şu ana kadar 6 ayrı eyleme karıştıkları tespit edildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.