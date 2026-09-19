Eşi kaçtı: Alacaklılar kapıya dayandı: 2 çocuk annesinden yetkililere yardım çağrısı

Adana’da 2 çocuk annesi Yasemin Uğureli (36), borç aldığı paraları borsada kaybetmesinin ardından ortadan kaybolan sigortacı eşi M.U.'nun (42) alacaklıları tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, "Çocuklarımla birlikte yaşamak ve güvende olmak istiyorum. Psikolojimiz tamamen altüst oldu, ölmek istemiyorum. M.U. bir an önce ortaya çıksın ve başımızdaki bu dertten bizi kurtarsın" dedi.