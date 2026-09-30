Eşi eve dönmeyince çatıya çıktı: Film izler gibi izlediler

Hasan Y.’nin 'Kasten yaralama' suçundan 3, 'Mala zarar verme' suçundan 1 olmak üzere emniyete 4 geliş kaydı olduğu öğrenildi. Emine Y.’nin 'Kasten yaralama' ve 'Mala zarar verme' suçlarından toplam 2, Muhammed Y.’nin ise ‘Kasten yaralama' suçundan emniyete 1 geliş kaydı bulunduğu öğrenildi.