Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti

Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti

Erzurum’da iflas eden müteahhidin borcu yüzünden şantiyeye gelen icra memurları ile işçiler arasında tartışma çıktı. Tartışma sonra yaşanan arbedeye polis biber gazı ile müdahale etti. Firma yetkililerinin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 1

Erzurum’da yapımı süren site inşaatına haciz işlemleri için giden icra görevlileri, işçilerin engeliyle karşılaştı. Polisin biber gazıyla müdahale ettiği olayda, 5 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 2

Aziziye ilçesi Gezköy Mahallesi'nde meydana geldi. Yapımına 2025 yılı yazında başlanan 4 bloklu sitenin inşaatı devam ederken müteahhit iflas etti.

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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 3

Yalova'dan gelen başka bir müteahhittin devraldığı inşaata, önceki müteahhidin borçları nedeniyle haciz işlemi başlatıldı. İnşaata haciz işlemi için giden icra memurları, işçilerin engeliyle karşılaştı.

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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 4

İşçilerin haciz işlemine izin vermemesi üzerine durum polise bildirildi. İhbar üzerine inşaat alanına çok sayıda resmi ve sivil polis ekibi sevk edildi.

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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 5

Polisin zaman zaman biber gazı kullanmak zorunda kaldığı olayda, 3 işçi ile eski firmaya ait 2 yetkili gözaltına alındı.

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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 6

Ortamın sakinleşmesinin ardından icra görevlileri, polis nezaretinde haciz işlemi başlattı.

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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 7
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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 8
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Erzurum’da şantiyede icra savaşı: Polis biber gazıyla müdahale etti - Resim: 9
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