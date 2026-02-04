Erzurum Havalimanı’ndan İstanbul seferini yapan uçakta meydana geldi. Yolculardan biri, uçak kalkış için pist başına ilerlerken kabin ekibine rahatsızlandığını bildirdi. Bunun üzerine hostesler yolcuya yardımcı oldu.

Erzurum-İstanbul seferinde yardım çığlığı: Havalimanında heyecanlı anlar: Yolcu tahliye edildi - Resim : 1

Personelin yönlendirmesiyle, uçaktan indirilen yolcu, hosteslerin ve diğer yolcuların desteğine teşekkür ederek helallik istedi. Rahatsızlanan yolcunun uçaktan indirilmesinin ardından yaklaşık 1 saat 15 dakika rötar yapan uçak, İstanbul’a gitmek üzere havalandı.

Erzurum-İstanbul seferinde yardım çığlığı: Havalimanında heyecanlı anlar: Yolcu tahliye edildi - Resim : 2

Uçaktaki yolculardan Erdal Yılmaz, “Rahatsızlanan, daha doğrusu korkup uçaktan inmek isteyen bir vatandaşımız uçağı geri döndürmek zorunda kaldı” dedi.

Erzurum-İstanbul seferinde yardım çığlığı: Havalimanında heyecanlı anlar: Yolcu tahliye edildi - Resim : 3

Erzurum-İstanbul seferinde yardım çığlığı: Havalimanında heyecanlı anlar: Yolcu tahliye edildi - Resim : 4

Erzurum-İstanbul seferinde yardım çığlığı: Havalimanında heyecanlı anlar: Yolcu tahliye edildi - Resim : 5