Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'nde Roma ile berabere kaldığı karşılaşmanın ardından teknik direktör İsmail Kartal'ın istifa etmesi ve yapılan görüşmeler sonrasında görevine geri dönmesi tartışılmaya devam ediyor.
Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: “Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacak”
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Ersun Yanal, istifa edip görevine geri dönen İsmail Kartal hakkında sert açıklamalarda bulundu. Yanal, Aziz Yıldırım üzerinden yaptığı çıkışın ardından yeni bir açıklama daha yayımladı.Kaynak: Haber Merkezi
Fenerbahçe'nin eski teknik direktörlerinden Ersun Yanal, SMEX Sports YouTube kanalında yaşanan süreci değerlendirirken İsmail Kartal'a yönelik sert ifadeler kullandı.
“TESTİ KIRILDI, GEÇMİŞ OLSUN”
Fenerbahçe'de daha önce görev yaptığı için İsmail Kartal'ın yaşadığı süreci iyi anlayabileceğini söyleyen Yanal, Gençlerbirliği maçının ardından yaptığı değerlendirmeyi hatırlattı.
Yanal, “Gençlerbirliği maçından sonra bunu söyledim. Testi kırıldı. Geçmiş olsun. Fenerbahçe 4 maç oynayıp iki mağlubiyet aldıysa geçmiş olsun. Bu toparlanmaz. Göreceksiniz” ifadelerini kullandı.
Roma karşılaşmasının ardından gelen istifa kararının önceden düşünüldüğünü savunan Yanal, Kartal'ın maçın sonucu ne olursa olsun görevi bırakacağını düşündüğünü söyledi.
Yanal, “Galibiyet kadar değerli bir maç sonrasında, iyi oynanmış bir maç sonrasında istifa kararı çıkıyorsa bu enine boyuna düşünülmüş ve planlanmış bir iştir. Ben söylüyorum; galip gelse de istifa edecekti. Burada yanlış bir tavır oldu. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Böyle davranmamalı” dedi.
“HEYET RAPORUNA İHTİYAÇ VAR”
Ersun Yanal, açıklamalarının devamında Fenerbahçe'de görev yapmanın getirdiği sorumluluğa dikkat çekerken oldukça sert ifadeler kullandı.
Yanal, “Gençlerbirliği maçı bittiğinde, ‘Fenerbahçe'de mobbing başladı’ demiştim. Fenerbahçe'nin içinde olmak, sorumluluk almak ve bu sorumlulukları sürdürebilme becerisi önemli bir ruh sağlığı gerektiriyor. Onun için bence ruh sağlığı için heyet raporuna ihtiyaç var” diye konuştu.
“FENERBAHÇE'YE ZARAR VERİYORSUN”
Fenerbahçe'nin Gençlerbirliği ve Beşiktaş karşısında aldığı mağlubiyetleri de değerlendiren Yanal, İsmail Kartal'ın istifa ettikten sonra yeniden göreve dönmesine tepki gösterdi.
Yanal, “Fenerbahçe, Gençlerbirliği ve Beşiktaş'a mağlup oldu. Aziz Yıldırım'ın içinden geçmiştir hepsinin. İsmail Kartal, ‘Bir daha dönmemek üzere’ deyip dönüyorsan İsmail Kartal'ın bir çizgisi ve duruşu olmalı. Fenerbahçe'ye zarar veriyorsun. Gitmesini de gelmesini de oturmasını da kalkmasını da bileceksin kardeşim” ifadelerini kullandı.
“AZİZ YILDIRIM BÜYÜK BİR ZEVKLE KOVACAKTIR”
Canlı yayındaki sözleri kısa sürede gündem olan Ersun Yanal, daha sonra sosyal medya hesabından da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Yanal, açıklamalarının yer aldığı videoyu paylaşarak, “Sonunda Aziz Yıldırım, İsmail Kartal'ı büyük bir zevkle kovacaktır...” ifadelerini kullandı.
Yanal'ın bu çıkışı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, eski Fenerbahçe teknik direktörü gelen yorumların ardından bir açıklama daha yayımladı.
YANAL'DAN TEPKİLERİN ARDINDAN YENİ AÇIKLAMA
Ersun Yanal, kişisel X hesabından yaptığı açıklamada sözlerinin farklı yerlere çekildiğini belirterek amacının Fenerbahçe'nin başarısı olduğunu ifade etti.
“Neden sustun bugüne kadar?” şeklindeki eleştirilere de yanıt veren Yanal, susmanın yaşananları görmemek veya önemsememek anlamına gelmediğini, her sözün söyleneceği bir zaman bulunduğunu belirtti.
Yanal ayrıca, birkaç gün önce İsmail Kartal ve Aziz Yıldırım'ı eleştiren bazı kişilerin daha sonra savunucu konuma geçmesini “düşündürücü” olarak değerlendirdi. Kişilere veya gündeme göre fikir değiştirmediğini söyledi.
“FENERBAHÇE VASATLIĞI KABUL ETMEMELİDİR”
Fenerbahçe'nin 120 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu vurgulayan Yanal, kişilerin ve makamların geçici, kulübün ise kalıcı olduğunu ifade etti.
Kulüple ilgili alınacak bütün kararların iyi düşünülmesi ve Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyin önünde tutulması gerektiğini belirten Yanal, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:
“Kimseye hakaretim, saygısızlığım veya kişisel hesabım yok. Fenerbahçe artık şampiyon olmalı ve vasatlığı kabul etmemelidir. Sözlerim çarpıtılmasın. Benim tarafım kişiler değil, Fenerbahçe'dir.”