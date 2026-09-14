Ersun Yanal'dan İsmail Kartal'a olay sözler: “Aziz Yıldırım büyük bir zevkle kovacak”

Yanal, “Galibiyet kadar değerli bir maç sonrasında, iyi oynanmış bir maç sonrasında istifa kararı çıkıyorsa bu enine boyuna düşünülmüş ve planlanmış bir iştir. Ben söylüyorum; galip gelse de istifa edecekti. Burada yanlış bir tavır oldu. Fenerbahçe'nin lideri böyle davranmaz. Böyle davranmamalı” dedi.