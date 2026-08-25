Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Spor Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum'

Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum'

Futbol yorumculuğu yapan eski hakem Erman Toroğlu, Acun Ilıcalı ile yıllardır devam eden bir mali anlaşmazlık yaşadığını öne sürdü. TV8'deki işine son verilmesinin ardından alacağını tahsil edemediğini söyleyen Toroğlu, hukuki sürecin yaklaşık 10 yıldır devam ettiğini açıkladı.

Furkan Çelik Furkan Çelik
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Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum' - Resim: 1

Spor yorumcusu ve eski hakem Erman Toroğlu, Acun Ilıcalı hakkında dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

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Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum' - Resim: 2

Geçmişte görev yaptığı TV8'in Acun Ilıcalı tarafından satın alınmasının ardından işine son verildiğini belirtenToroğlu, o dönemden kalan alacağı nedeniyle yıllardır hukuki süreç yürüttüğünü öne sürdü.

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Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum' - Resim: 3

'ACUN TV8'İ ALDIĞINDA İŞİMİZE SON VERİLDİ'

Sözcü TV'de yayınlanan programda Erman Toroğlu, TV8'de Kaya Çilingiroğlu ile birlikte çalıştığını hatırlatarak kanalın el değiştirmesinin ardından görevine son verildiğini söyledi.

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Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum' - Resim: 4

Toroğlu, süreci şu sözlerle anlattı:

"Acun TV8'i aldığında biz o zaman Kaya Çilingiroğlu falan çalışıyorduk. Bizim işe son verildi."

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Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum' - Resim: 5

'10 YILDIR MAHKEMELERDEYİM'

Toroğlu, aradan yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen alacağını tahsil edemediğini belirterek,"Benim alacağım hala devam ediyor. 10 yıldır mahkemelerde, 10 senedir parayı alacağım. O para oldu pul." ifadelerini kullandı.

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Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum' - Resim: 6

'BELKİ CENAZEME YETİŞTİRİRLER'

Hukuki sürecin uzamasını esprili bir dille eleştiren Toroğlu, açıklamasının devamında, "Herhalde 5 sene sonra belki cenazeme yetiştirebilirler yani" diye konuştu.

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