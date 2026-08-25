Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı hakkında olay iddia: '10 yıldır alamıyorum'

'10 YILDIR MAHKEMELERDEYİM'

Toroğlu, aradan yaklaşık 10 yıl geçmesine rağmen alacağını tahsil edemediğini belirterek,"Benim alacağım hala devam ediyor. 10 yıldır mahkemelerde, 10 senedir parayı alacağım. O para oldu pul." ifadelerini kullandı.