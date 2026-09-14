Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü: “Bu hakemlerle şampiyon oldunuz”

“BU HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLDUNUZ”

Toroğlu'nun en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Okan Buruk'un hakemlere yönelik eleştirileri hakkında oldu.

“Okan Buruk, bu hakemlerden çok şikayet ediyor ama 4 senedir bu hakemlerle sen şampiyon oldun. Galatasaray yabancı hakemle şampiyon olmadı, bu hakemlerle şampiyon oldu.”