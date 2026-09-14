Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, sahasında Kocaelispor'u 1-0 mağlup ederek puan tablosundaki ilk sıradaki yerini korudu. Karşılaşmanın ardından Sözcü TV'de değerlendirmelerde bulunan Erman Toroğlu, Galatasaray'ın performansından Okan Buruk'a, hakemlerden VAR sistemine kadar birçok konuda dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü: “Bu hakemlerle şampiyon oldunuz”
Galatasaray'ın Kocaelispor'u 1-0 mağlup ettiği karşılaşmayı değerlendiren Erman Toroğlu, sarı-kırmızılıların oyununu ve Okan Buruk'u sert sözlerle eleştirdi. Hakem tartışmalarına da değinen Toroğlu, “Galatasaray yabancı hakemle şampiyon olmadı, bu hakemlerle şampiyon oldu” ifadelerini kullandı.Kaynak: Diğer
Toroğlu, iki takımın kadro değerleri arasındaki büyük farka rağmen Kocaelispor'un oyun planına bağlı kaldığını belirterek rakip takımın teknik ekibini tebrik etti.
“DİĞER OYUNCULARA NE DİYE BU KADAR PARA VERDİNİZ?”
Galatasaray'ın kadro kalitesinin sahadaki oyuna yansımadığını savunan Toroğlu, sarı-kırmızılıların hücumda Osimhen'e fazla bağımlı olduğunu söyledi.
Toroğlu, “Galatasaray çevirecek, çevirecek, 3'leyecek. Ama Galatasaray'da bu yok. Osimhen olursa olur, olmazsa olmaz. Diğer oyunculara ne diye bu kadar para verdiniz o zaman?” ifadelerini kullandı.
OKAN BURUK'U ELEŞTİRDİ
Galatasaray'ın beklenen futbolu ortaya koyamadığını belirten Toroğlu, teknik direktör Okan Buruk'un elindeki kadrodan daha fazlasını çıkarması gerektiğini savundu.
Sarı-kırmızılı taraftarların oynanan futboldan memnun kalmayacağını söyleyen Toroğlu, Galatasaray'ın son yıllardaki şampiyonluklarında Icardi ve Osimhen'in önemli rol oynadığını dile getirdi.
DENİZ GÜL İÇİN DİKKAT ÇEKEN SÖZLER
Deniz Gül'ün performansına da değinen Toroğlu, genç futbolcunun üzerinde durulması gerektiğini söyledi. Toroğlu, Deniz'in doğru şekilde geliştirilmesi halinde Galatasaray'a faydalı olabileceğini ifade etti.
Yeni transfer Leao hakkında da konuşan Toroğlu, oyuncunun henüz fiziksel olarak hazır olmadığını ancak güçlenmesi halinde önemli işler yapabileceğini belirtti.
“GOLÜN İPTALİ DOĞRU”
Karşılaşmanın 13. dakikasında Deniz Gül'ün attığı ancak VAR incelemesinin ardından iptal edilen golü de değerlendiren Toroğlu, hakemin kararının doğru olduğunu savundu.
Toroğlu, kalecinin topu kontrol ettiği sırada müdahale yapılamayacağını belirterek, “VAR Deniz'in sayılmayan golünde karışarak doğrusunu yaptı. Golün iptali doğru” dedi.
YABANCI VAR ÇAĞRISI
Türk hakemleri ve VAR sistemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Toroğlu, yabancı VAR hakemlerinin görev yapması gerektiğini söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun bu konuda geç kaldığını savunan Toroğlu, iyi VAR hakemleriyle mevcut sorunların azaltılabileceğini ifade etti.
Hakem Mehmet Türkmen üzerinden de eleştirilerde bulunan Toroğlu, hakemlerin saha içerisindeki yönetimlerine daha fazla odaklanması gerektiğini söyledi.
“BU HAKEMLERLE ŞAMPİYON OLDUNUZ”
Toroğlu'nun en dikkat çeken açıklamalarından biri ise Okan Buruk'un hakemlere yönelik eleştirileri hakkında oldu.
“Okan Buruk, bu hakemlerden çok şikayet ediyor ama 4 senedir bu hakemlerle sen şampiyon oldun. Galatasaray yabancı hakemle şampiyon olmadı, bu hakemlerle şampiyon oldu.”
Toroğlu, Galatasaray'ın son yıllarda hakemlerle ilgili en fazla tepki gösteren kulüplerden biri olduğunu da savundu.
BARIŞ ALPER VE SARA'YI ELEŞTİRDİ
Galatasaray'ın sahadaki bazı isimlerinden memnun olmadığını belirten Toroğlu, özellikle Barış Alper Yılmaz ve Sara'nın performanslarını eleştirdi.
Yunus'un daha fazla mücadele ettiğini savunan Toroğlu, Okan Buruk'un genç oyunculara yönelmesi ve farklı çözümler üretmesi gerektiğini belirtti.
Galatasaray'ın son maçlarını dar skorlarla kazandığına dikkat çeken Toroğlu, sarı-kırmızılıların bireysel performanslarla sonuca gittiğini savunarak, “Bu oyunla hem ligi hem Avrupa'yı götüremezler” değerlendirmesinde bulundu.
RAMS PARK'IN ZEMİNİNE TEPKİ
Erman Toroğlu, Galatasaray yönetimine de RAMS Park'ın zemini üzerinden seslendi. Sahanın mevcut durumunun Avrupa maçları öncesinde sorun yaratabileceğini belirten Toroğlu, yağışlı havalarda zeminin daha kötü hale gelebileceğini söyledi.
Pahalı futbolcuların kötü zeminde sakatlanma riskiyle karşı karşıya kalabileceğini belirten Toroğlu, yönetimin saha koşullarını iyileştirmesi gerektiğini ifade etti.
“BİRAZ AĞIR ABİ OLMALI”
Toroğlu son olarak Okan Buruk'un saha kenarındaki tavırlarını da eleştirdi. Buruk'un hakemlere yönelik tepkilerinde daha kontrollü olması gerektiğini savunan deneyimli yorumcu, Galatasaray teknik direktörünün saha kenarında daha sakin bir görüntü vermesi gerektiğini söyledi.