Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte siyasetin öncelikli gündemlerinden birinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.
Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi
Meclis’in ekimde açılmasıyla yeni anayasa çalışmalarının hız kazanması beklenirken, siyasi kulislerde referandum ve ardından erken seçim senaryosu konuşuluyor. Seçim ihtimali AKP’de adaylık hesaplarını hareketlendirirken, başka partilerden gelen isimlere yönelik teşkilat rahatsızlığı dikkat çekti.Kaynak: Diğer
Siyasi kulislerde, anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesini içeren bir takvim üzerinde durulurken, Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, bu sürecin ardından erken seçim tartışmalarının gündeme taşınacağı konuşuluyor.
Referandum ve olası erken seçim üzerinden şekillenen beklentiler, siyasi partilerde olduğu gibi AK Parti’de de adaylık hesaplarının yapılmaya başlanmasına zemin hazırladı.
AK PARTİ TEŞKİLATINDA "DIŞARIDAN GELENLER" RAHATSIZLIĞI
Seçim takviminin netleşmesiyle birlikte milletvekili aday listelerinin parti içindeki en önemli tartışma başlıklarından biri haline gelmesi bekleniyor.
AK Parti kulislerinde ise başka partilerden gelen isimlere yönelik parti içi rahatsızlık bulunduğu belirtiliyor. Bu rahatsızlığın özellikle söz konusu isimlere seçilebilecek sıralarda yer verilmesi ihtimali üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.
Teşkilatın, başka partilerden AK Parti’ye katılan isimlerin milletvekili listelerinde öncelikli olarak değerlendirilmesine karşı çıktığı aktarıldı.
SEÇİM TAKVİMİ NETLEŞİRSE TARTIŞMA BÜYÜYEBİLİR
Henüz adaylık aşamasına gelinmeden dile getirilen itirazların, erken seçim gündeminin somutlaşmasıyla birlikte daha da belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.
Anayasa değişikliği, referandum ve olası erken seçim sürecinin ardından AKP’yi bir başka kritik başlık bekleyecek: Milletvekili aday listeleri.
Bu süreçte başka partilerden gelen isimlerle teşkilatın beklentileri arasında nasıl bir denge kurulacağı önem kazanacak. “Dışarıdan gelenler” konusunda yaşanan mevcut rahatsızlığın aday listelerine nasıl yansıyacağı ise parti kulislerinde yanıt aranan sorular arasında...
“Dışarıdan gelenler” konusunda yaşanan mevcut rahatsızlığın aday listelerine nasıl yansıyacağı ise parti kulislerinde yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.
GÖZLER MECLİS'İN AÇILACAĞI EKİM AYINDA
Meclis’in açılmasıyla birlikte yeni anayasa çalışmalarının hangi takvimle ilerleyeceği, referandum ihtimali ve sonrasında erken seçim tartışmalarının nasıl şekilleneceği siyasi gündemin önemli başlıkları arasında olacak.
Erken seçim ihtimalinin güçlenmesi halinde AK Parti içerisinde adaylık dengeleri ve farklı partilerden gelen isimlerin listelerdeki konumu konusunda yaşanabilecek tartışmaların da daha görünür hale gelmesi bekleniyor.