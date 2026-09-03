Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi

Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi

Meclis’in ekimde açılmasıyla yeni anayasa çalışmalarının hız kazanması beklenirken, siyasi kulislerde referandum ve ardından erken seçim senaryosu konuşuluyor. Seçim ihtimali AKP’de adaylık hesaplarını hareketlendirirken, başka partilerden gelen isimlere yönelik teşkilat rahatsızlığı dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 1

Meclis’in ekim ayında açılmasıyla birlikte siyasetin öncelikli gündemlerinden birinin yeni anayasa çalışmaları olması bekleniyor.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 2

Siyasi kulislerde, anayasa değişikliğinin referanduma götürülmesini içeren bir takvim üzerinde durulurken, Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre, bu sürecin ardından erken seçim tartışmalarının gündeme taşınacağı konuşuluyor.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 3

Referandum ve olası erken seçim üzerinden şekillenen beklentiler, siyasi partilerde olduğu gibi AK Parti’de de adaylık hesaplarının yapılmaya başlanmasına zemin hazırladı.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 4

AK PARTİ TEŞKİLATINDA "DIŞARIDAN GELENLER" RAHATSIZLIĞI

Seçim takviminin netleşmesiyle birlikte milletvekili aday listelerinin parti içindeki en önemli tartışma başlıklarından biri haline gelmesi bekleniyor.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 5

AK Parti kulislerinde ise başka partilerden gelen isimlere yönelik parti içi rahatsızlık bulunduğu belirtiliyor. Bu rahatsızlığın özellikle söz konusu isimlere seçilebilecek sıralarda yer verilmesi ihtimali üzerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 6

Teşkilatın, başka partilerden AK Parti’ye katılan isimlerin milletvekili listelerinde öncelikli olarak değerlendirilmesine karşı çıktığı aktarıldı.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 7

SEÇİM TAKVİMİ NETLEŞİRSE TARTIŞMA BÜYÜYEBİLİR

Henüz adaylık aşamasına gelinmeden dile getirilen itirazların, erken seçim gündeminin somutlaşmasıyla birlikte daha da belirgin hale gelebileceği değerlendiriliyor.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 8

Anayasa değişikliği, referandum ve olası erken seçim sürecinin ardından AKP’yi bir başka kritik başlık bekleyecek: Milletvekili aday listeleri.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 9

Bu süreçte başka partilerden gelen isimlerle teşkilatın beklentileri arasında nasıl bir denge kurulacağı önem kazanacak. “Dışarıdan gelenler” konusunda yaşanan mevcut rahatsızlığın aday listelerine nasıl yansıyacağı ise parti kulislerinde yanıt aranan sorular arasında...

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 10

“Dışarıdan gelenler” konusunda yaşanan mevcut rahatsızlığın aday listelerine nasıl yansıyacağı ise parti kulislerinde yanıt aranan sorular arasında yer alıyor.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 11

GÖZLER MECLİS'İN AÇILACAĞI EKİM AYINDA

Meclis’in açılmasıyla birlikte yeni anayasa çalışmalarının hangi takvimle ilerleyeceği, referandum ihtimali ve sonrasında erken seçim tartışmalarının nasıl şekilleneceği siyasi gündemin önemli başlıkları arasında olacak.

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Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi - Resim: 12

Erken seçim ihtimalinin güçlenmesi halinde AK Parti içerisinde adaylık dengeleri ve farklı partilerden gelen isimlerin listelerdeki konumu konusunda yaşanabilecek tartışmaların da daha görünür hale gelmesi bekleniyor.

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