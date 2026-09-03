Erken seçim gündemde: AK Parti’de “dışarıdan gelenler” krizi

Bu süreçte başka partilerden gelen isimlerle teşkilatın beklentileri arasında nasıl bir denge kurulacağı önem kazanacak. “Dışarıdan gelenler” konusunda yaşanan mevcut rahatsızlığın aday listelerine nasıl yansıyacağı ise parti kulislerinde yanıt aranan sorular arasında...