Yeniçağ Gazetesi
02 Eylül 2026 Çarşamba
İstanbul 28°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gündem Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri

Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bişkek’te gerçekleştirdiği zirvede Akkuyu Nükleer Güç Santrali’nin ilk ünitesinin bu yıl devreye alınacağı açıklandı. Bu adım, gözleri hem Mersin'deki dev projeye hem de küresel ölçekteki en büyük nükleer tesislere çevirdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 1

Şanghay İşbirliği Örgütü Zirvesi'nde gerçekleşen kritik Erdoğan-Putin görüşmesinde Türkiye’nin nükleer enerji yolculuğu ana gündem maddesi oldu.

1 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 2

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı sürdürülen Akkuyu NGS, ilk ünitesinin hizmete girmesiyle birlikte Türkiye'yi resmen nükleer enerji üreten ülkeler ligine taşıyacak.

2 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 3

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TEK KALEM YATIRIMI: AKKUYU NGS

3 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 4

Rusya Devlet İhtisas Kuruluşu Rosatom iş birliğiyle yükselen Akkuyu NGS, Türkiye tarihinin tek kalemde yapılan en büyük ulusal yatırımları arasında yer alıyor.

4 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 5

Santralin teknik özellikleri ve ülke ekonomisine sağlayacağı katkılar şu şekilde öne çıkıyor:

5 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 6

Teknik Altyapı: Her biri 1.200 MW güce sahip 4 adet 3+ nesil VVER-1200 tipi reaktörden oluşuyor.

6 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 7

Toplam Kapasite: 4 ünitenin tamamı devreye girdiğinde toplam kurulu güç 4.800 MW seviyesine ulaşacak.

7 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 8

Elektrik Üretimi: Tam kapasitede yılda yaklaşık 40 milyar kilovatsaat (kWh) elektrik üreterek Türkiye’nin toplam elektrik gereksiniminin yüzde 10’unu tek başına karşılayacak.

8 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 9

Üst Düzey Güvenlik: 9 büyüklüğündeki depremlere ve tsunamilere dayanıklı pasif güvenlik mimarisine sahip.

9 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 10

DÜNYANIN EN BÜYÜK NÜKLEER GÜÇ SANTRALLERİ

10 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 11

Akkuyu NGS, 4.800 MW'lık gücüyle tamamlandığında dünyanın en büyük nükleer sahalarından biri olacak. Kurulu güç kapasitelerine göre küresel çaptaki diğer dev tesisler ise şu şekilde sıralanıyor:

11 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 12

KASHIWAZAKI-KARIWA (JAPONYA)

Bünyesindeki 7 reaktör ünitesi ve yaklaşık 7.965 MW kurulu gücüyle gezegenin en yüksek kapasiteli nükleer tesisi konumunda bulunuyor. Fukuşima sonrasında güvenlik denetimleri nedeniyle durdurulsa da liderliğini koruyor.

12 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 13

KORI NÜKLEER SANTRALİ (GÜNEY KORE)

Yaklaşık 7.489 MW kapasitesiyle günümüzde aktif olarak çalışan en büyük nükleer tesislerden biri olarak öne çıkıyor.

13 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 14

HONGYANHE NÜKLEER SANTRALİ (ÇİN)

Çin’in hızla genişleyen nükleer ağının amiral gemisi olan santral, yaklaşık 6.710 MW güç sunuyor.

14 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 15

BRUCE NÜKLEER SANTRALİ (KANADA)

8 adet reaktörü ve yaklaşık 6.550 MW kapasitesiyle Kuzey Amerika kıtasının en büyük nükleer tesisi unvanını elinde tutuyor.

15 16
Erdoğan ve Putin'in Akkuyu zirvesi sonrası gözler nükleer devlerde: İşte dünyanın en büyük nükleer santralleri - Resim: 16

ZAPORİJYA NÜKLEER SANTRALİ (UKRAYNA)

6 adet VVER-1000 reaktörüyle yaklaşık 5.700 MW kapasiteye sahip olan tesis, Avrupa'nın en büyük nükleer santrali durumunda.

16 16
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro