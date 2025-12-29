"Futbolda bahis” soruşturması kapsamında cuma günü gözaltına alınan Galatasaray Sportif A.Ş. eski başkanvekili Erden Timur ve Eyüpspor AS Başkanı Fatih Kulaksız savcılıkta verdiği ifadenin ardından tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. Timur'un dosyası ayrıldı.

TİMUR VE KULAKSIZ TUTUKLANDI

Hakim karşısına çıkartılan Erden Timur ve Fatih Kulaksız tutuklandı. Timur ve Kulaksız'la birlikte 19 kişi hakkında tutuklama kararı çıktı.

TUTUKLANANLARIN İSİMLERİ

1-Bahattin Berke Demircan

2-Dogukan Çınar

3-Eyüp Can Temiz

4-Furkan Demir

5-Gökhan Payal

6-İbrahim Yılmaz

7-Mustafa Çeçenoğlu

8-Ergün Nazlı

9-Hamit Bayraktar

10-Hüseyin Aybars Tüfekci

11-İlke Tankul

12-İsmail Karataş

13-Mert Aktaş

14-Tufan Kelleci

15-Ecem Alkaş

16-Mirza Şerifoğlu

17-Esat Bilayak

18- Erden Timur

19- Fatih Kulaksız

29 ŞÜPHELİDEN 4'Ü EMNİYETTEN SERBEST

Soruşturma kapsamında 26 Aralık’ta yapılan operasyonda gözaltına alınan 29 şüpheliden 4’ünün dosya kapsamındaki delil durumu nedeniyle emniyetteki ifadelerinden sonra serbest bırakıldığı aktarıldı.

3 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Geri kalan şüphelilerden 3'ü de adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

DOSYA TERÖRİZMİN FİNANSMAN VE AKLAMA BÜROSUNA AKTARILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Timur'un sevk yazsısında mevcut dosyanın Spor Suçları bürosundan alınarak, Terörizmin Finansmanı ve Aklama Bürosu'na devredildiğini açıkladı.

Başsavcılığın açıklaması şöyle:

“Şüpheli Erden Timur hakkındaki soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Spor Suçları soruşturma bürosu tarafından yürütülmekte iken emniyet müdürlüğünden alınan ifadesi, Cumhuriyet Başsavcılığımızda alınan ifadesi ve tüm dosya kapsamı bir arada değerlendirildiğinde delil durumuna binaen görülen lüzum üzerine mevcut dosyadan tefrik edilmiş olup İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansman ve Aklama bürosuna aktarılmıştır.

Buradaki işlemlerden sonra şüpheli tutuklanması talebiyle Sulh ceza hakimliğine sevk edilmiştir.”

GEREKÇELER

Timur'un tutuklama talebiyle sevkinin gerekçeleri ise şöyle:

Kripto para transferleri: Ortağı olduğu şirketten OKX TR adlı kripto platformuna 144 milyon TL gönderildiği, bu paranın kriptoya çevrildiği ve yaklaşık 1 milyon USD’lik kısmının yurt dışı borsalara aktarıldığı; bu işlemlerin dayanağının belirsiz olduğu,

Altın alım-satımı üzerinden yüksek hacimli para trafiği: (Babasından borç almış olduğu 226 kilo altın) 2023–2025 arasında Kapalıçarşı bağlantılı işlemlerle yaklaşık 1 milyar TL’lik transfer yapıldığı, savunmasının ise hayatın olağan akışına aykırı bulunduğu,

Şahsi hesapların şirket işlemlerinde kullanılması: 2024’te şahsi hesaplara yaklaşık 300 milyon TL nakit yatırıldığı, bunun 5549 sayılı Kanun’a aykırı olduğu değerlendirmesi,

Zarar beyan eden şirketlerden şahsi hesaplara para aktarımı: Son 3 yılda zarar eden şirketlerden yüksek tutarların şahsi hesaplara geçtiği tespiti ,

Yasadışı bahis bağlantılı iddialar: Yasadışı bahis baronu olduğu belirtilen Veysel Şahin ile taşınmaz satışları ve geçmiş MASAK raporlarına atıf; bahis şüphesi bulunan çok sayıda kişiyle para trafiği bulunduğu iddiası ve MASAK raporu ve delil durumu: Kuvvetli suç şüphesinin ve tutuklama nedenlerinin bulunduğu kanaati.