Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından paylaşılan Nisan 2026 dönemine ait "Sektörel Enflasyon Beklentileri" raporu, toplumun tüm kesimlerinde gelecek 12 aya dair fiyat artış endişesinin tırmandığını ortaya koydu.

TÜM GRUPLARDA ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Hem profesyonellerin hem de hane halkının yıllık enflasyon tahminleri bir önceki aya göre belirgin bir artış gösterdi. Verilere göre, 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentilerinde en yüksek artış ve en karamsar tablo yine hane halkı tarafında görüldü. İşte üç farklı grubun öngörüleri:

Piyasa Katılımcıları: En düşük beklentiye sahip grup olmasına rağmen, tahminleri 1,22 puan artarak yüzde 23,39’a yükseldi.

Reel Sektör (İş Dünyası): Sanayici ve üreticinin 12 aylık enflasyon beklentisi 0,8 puanlık artışla yüzde 33,70 seviyesine ulaştı.

Hane Halkı (Vatandaş): Beklentisi en sert yükselen grup olan vatandaşların tahmini 1,67 puan artarak yüzde 51,56 oldu.

"ENFLASYON DÜŞER" DİYENLERİN ORANI GERİLEDİ

Raporun en dikkat çekici detaylarından biri de hane halkının gelecek döneme dair azalan güveni oldu. Önümüzdeki 12 aylık süreçte enflasyonun düşüş eğilimine gireceğine inanan vatandaşların oranı, bir önceki aya göre 0,57 puan azalarak yüzde 14,57 seviyesine kadar geriledi.