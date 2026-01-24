Premier Lig'in 23. haftasında Liverpool Bournemouth ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
Maçta 26. dakikada Evanilson'un golüyle öne geçen Borunemouth Alejandro Jimenez Sanchez ile 33'te farkı 2'ye çıkardı.
İlk yarını son dakikalarında Liverpool Van Dijk'ın golüyle farkı 1'e indirerek devreye 2-1 geride girdi.
Szoboszlai 80. dakikada skoru eşitleyerek Liverpool'un geri dönüş umudunu artırırken Bournemouth uzatma dakikalarında taç organizasyonundan Amine Adli'nin attığı golle galibiyete uzandı.
Karşılaşmada Bournemouth forması giyen milli oyuncu Enes Ünal 90'da Evanilson'un yerine oyuna girerek son anlarda görev aldı.
Bu sonuçla Bournemouth puanını 30'a yükseltirken Liverpool 36 puanda kaldı.