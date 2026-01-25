Galatasaray kış döneminde Noa Lang'ın ardından ikinci transferini gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Sarı Kırmızılılar'ın Girona'dan kadrosuna katmaya hazırlandığı Kolombiyalı kanat oyuncusu Yaser Asprilla İstanbul'a geldi.

'DAVINSON SANCHEZ GALATASARAY'A GELMEMDE ÇOK ÖNEMLİ BİR FAKTÖR'

Asprilla havalimanında yaptığı ilk açıklamalarda, "Bu büyük kulübe gelme fırsatı olduğu için çok mutluyum. Şu anda çok heyecanlıyım. (Davinson Sanchez) Çok iyiyiz onunla. Bana çok destek olan, hem takım arkadaşı olarak hem de oyuncu olarak inanılmaz saygı duyduğum bir insan. O da çok önemli bir faktör buraya gelmemde.” dedi.

'JHON DURAN İLE 9 YAŞINDAN BERİ ARKADAŞIZ'

Ayrıca Fenerbahçe forması giyen bir başka Kolombiyalı yıldız Jhon Duran ile uzun süredir arkadaş olduğunu belirten Asprilla, "Onunla çok uzun süredir arkadaşız; 9 yaşından beri arkadaşız ve çok çok yakınız. Onun başarılarıyla gurur duyuyorum. Burada da çok güzel bir mücadele yaşayacağımıza eminim." ifadelerini kullandı.

Kısa röportajın ardından Asprilla kendisini karşılayan Galatasaraylı taraftarlara üçlü çektirdi.