Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, iç piyasadaki akaryakıt arzını güçlendirmek amacıyla 31 Temmuz'a kadar dizel yakıt ihracatının durdurulduğunu duyurdu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hükümet üyeleriyle video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda eğitim ve dijital hizmetlere ilişkin güncel başlıklar ele alınırken, Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak da ülkedeki akaryakıt arzı ile ulaştırma sektöründeki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Novak, benzin ve motorin tedarikinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle dizel yakıt ihracatının geçici olarak durdurulduğunu, ayrıca Rusya'nın temmuz ayında yakıt ithalatına başlayacağını açıkladı. Yakıt üreticilerini de kapsayan ihracat yasağının 31 Temmuz'a kadar yürürlükte kalacağı bildirildi.

Akaryakıt istasyonlarında yaşanan gelişmelerin kamuoyunda endişeye neden olduğunu belirten Novak, "Bugün dizel yakıt ihracatına yasak getirildi. Bu, iç piyasadaki arzın artırılmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.

Rus haber ajansı TASS, daha önce yalnızca yakıt üreticisi olmayan şirketleri kapsayan dizel ihracatı yasağının kapsamının genişletildiğini ve artık tüm piyasa aktörlerini içerdiğini aktardı. Kararın, hükümetler arası anlaşmalar çerçevesinde gerçekleştirilen yakıt sevkiyatlarını kapsamayacağı belirtildi.

Söz konusu kararın, Ukrayna'nın son günlerde Rusya'daki petrol rafinerileri ile akaryakıt depolama tesislerine yönelik yoğun insansız hava aracı saldırılarının ardından alınması dikkat çekti.