İspanya'nın güneyinde yer alan Endülüs özerk bölgesinde, şiddetli yağış riski nedeniyle en üst düzeyde kırmızı alarm ilan edildi. Bölgede olası nehir taşkınlarına karşı önlemler alınırken, vatandaşlara acil uyarı mesajları gönderildi.

TAHLİYE VE GÜVENLİK ÖNLEMLERİ

Cadiz, Jaen ve Malaga illerinde sel tehlikesi bulunan bölgelerde yaşayan 3 binden fazla kişi, tedbir amaçlı tahliye edildi. Endülüs özerk hükümeti, 47 belediyedeki vatandaşlara cep telefonları aracılığıyla zorunlu olmadıkça evlerinden çıkmamaları yönünde uyarılar yaptı.

Bölgede güvenliği sağlamak amacıyla Askeri Acil Müdahale birimi devreye girdi. 250 asker, 90 zırhlı araçla Huelva, Granada ve Cadiz kentlerine sevk edildi. Vatandaşlar ise su baskınlarına karşı ev ve iş yerlerinin kapılarına kum torbaları yerleştirerek önlem aldı.

Günlük ihtiyaçlarını bir gün önceden karşılayan bölge sakinleri, evlerinden çıkmamaya özen gösteriyor.

EĞİTİM VE ULAŞIMDA AKSAKLIKLAR

Özerk hükümet, Almeria kenti dışındaki tüm Endülüs genelinde okulları bir gün süreyle tatil etti. Ayrıca bölgedeki kısa ve orta mesafeli tren seferleri tamamen iptal edildi.

Meteoroloji yetkilileri, gün içinde metrekareye 200 kilogram yağış düşebileceği ve rüzgar hızının saatte 80 kilometreye ulaşabileceği uyarısında bulundu.

Bu gelişmeler, İspanya'da yakın tarihte yaşanan büyük bir doğal afeti akıllara getirdi. Valensiya bölgesinde 29 Ekim 2024'te meydana gelen sel felaketinde 230 kişi yaşamını yitirmişti. Ülkenin en büyük doğal afeti olarak kayıtlara geçen olayda, vatandaşlara yeterli uyarı yapılmadığı ve önlemlerin yetersiz kaldığı eleştirileri yükselmişti.

Felaketin ardından başlayan siyasi tartışmalar sürerken, Valensiya Özerk Hükümet Başkanı Carlos Mazon, yaklaşık bir yıl sonra Kasım 2025'te istifa etmek zorunda kalmıştı. Endülüs'teki mevcut önlemler, bu tür eleştirilerin önüne geçmek amacıyla daha sıkı tutuluyor.