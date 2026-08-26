Yeniçağ Gazetesi
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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş

Ton balığı ve somonun tahtı sallandı. Omega-3, protein ve kalsiyumu bir arada sunan o balık, düşük cıva içeriğiyle en sağlıklı konserve balık seçeneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Kaynak: Diğer
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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 1

Konserve balık denildiğinde ilk akla gelen seçenekler genellikle ton balığı ve somon oluyor. Fakat besin değeri açısından başka bir tür öne çıktı. Bilimsel veriler, sardalyanın yüksek omega-3, protein ve kalsiyum içeriğinin yanı sıra düşük cıva seviyesiyle güçlü bir seçenek olduğuna işaret ediyor.

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 2

Sardalya, özellikle küçük bir balık olması nedeniyle ton balığı gibi daha büyük türlere kıyasla cıva açısından avantajlı seçenekler arasında bulunuyor. Üstelik konserve sardalyanın yumuşayan kemikleri de yenilebildiği için önemli miktarda kalsiyum sağlıyor. Somon da omega-3 açısından oldukça güçlü bir seçenek olsa da sardalya, omega-3 ile kalsiyumu bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 3

Sözcü'de yer alan habere göre sardalyanın en güçlü taraflarından biri EPA ve DHA adı verilen omega-3 yağ asitleri. Güncel bir araştırmada konserve sardalyanın bu yağ asitleri açısından oldukça zengin olduğu, aynı miktarda omega-3 alabilmek için bazı konserve ton balığı çeşitlerinden çok daha fazla tüketmek gerektiği belirlendi. Somon ise sardalya gibi omega-3 bakımından güçlü seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 4

Protein açısından üç balık da iyi kaynaklar arasında. Ton balığı özellikle yüksek protein ve düşük yağ oranıyla öne çıkarken, sardalya buna omega-3 ve yüksek kalsiyum içeriğini de ekliyor. Yaklaşık 85 gram sardalya 21 gram civarında protein sağlarken, yenilebilir kemikleri sayesinde günlük kalsiyum ihtiyacının üçte birinden fazlasını karşılama potansiyeline sahip...

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 5

Ton balığında ise balığın türüne göre cıva miktarı daha önemli hale geliyor. 2026'da yapılan bağımsız konserve balık testlerinde bazı beyaz ton balığı ürünlerinde yüksek, bazı ton balığı ürünlerinde ise orta düzeyde cıva bulundu.

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 6

Sardalya genel olarak düşük cıvalı balık seçenekleri arasında değerlendiriliyor.

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 7

Bu nedenle ton balığı protein açısından, somon omega-3 açısından güçlü seçenekler olmayı sürdürürken sardalya; protein, omega-3, kalsiyum ve düşük cıva avantajını bir arada sunmasıyla öne çıkıyor.

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En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş - Resim: 8

Güncel uzman değerlendirmelerinde de en sağlıklı konserve balık tercihi olarak sardalya öne çıkarılıyor.

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