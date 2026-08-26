En sağlıklı balık belli oldu: Ton balığı ya da somon değilmiş

Sözcü'de yer alan habere göre sardalyanın en güçlü taraflarından biri EPA ve DHA adı verilen omega-3 yağ asitleri. Güncel bir araştırmada konserve sardalyanın bu yağ asitleri açısından oldukça zengin olduğu, aynı miktarda omega-3 alabilmek için bazı konserve ton balığı çeşitlerinden çok daha fazla tüketmek gerektiği belirlendi. Somon ise sardalya gibi omega-3 bakımından güçlü seçeneklerden biri olmaya devam ediyor.