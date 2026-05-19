En düşük emekli ve memur maaşı tahminini açıkladı: Uzman isimden ‘refah payı’ detayı

"Bu %14.64'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Mayıs ve Haziran enflasyonları sıfır bile çıksa alacağı artışı gösteriyor. Yani bu oran kesinleşti, garanti durumda ve cepte. Piyasa katılımcıları anketinin ortalamasına göre Mayıs’ta %1.89, Haziran’da ise %1.52’lik bir enflasyon bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, ilk 6 aylık toplam enflasyon %18.58 seviyesine ulaşacak. Savaşın getirdiği küresel enflasyonist baskı da düşünüldüğünde, 6 aylık enflasyonun %18-19 bandında tamamlanması neredeyse kesin."