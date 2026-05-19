Milyonlarca emekli ve memurun heyecanla beklediği Temmuz ayı maaş zamları için geri sayım başladı. Ocak, Şubat, Mart ve Nisan ayı enflasyon verilerinin netleşmesiyle birlikte zam oranının büyük kısmı şimdiden kesinlik kazandı.
En düşük emekli ve memur maaşı tahminini açıkladı: Uzman isimden ‘refah payı’ detayı
Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, emekli ve memur maaş zammı için tahminlerini paylaştı. Erdem, en düşük emekli maaşı için 23 bin 716 TL rakamını verdi.Derleyen: Gülsüm Hülya Sundu
Geriye sadece iki aylık (Mayıs ve Haziran) veri kalırken, Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 18’den yüzde 26’ya revize etmesi Temmuz ayı tahminlerini de yukarı taşıdı.
Ekonomi gazetecisi Faruk Erdem, katıldığı canlı yayında son veriler ve anket sonuçları doğrultusunda memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam senaryolarını kuruşu kuruşuna hesapladı.
A Para canlı yayınında konuşan Faruk Erdem, 4 aylık enflasyonun yüzde 14.64 olarak tescillendiğini belirterek şu önemli detayları paylaştı:
"Bu %14.64'lük oran, SSK ve Bağ-Kur emeklisinin Mayıs ve Haziran enflasyonları sıfır bile çıksa alacağı artışı gösteriyor. Yani bu oran kesinleşti, garanti durumda ve cepte. Piyasa katılımcıları anketinin ortalamasına göre Mayıs’ta %1.89, Haziran’da ise %1.52’lik bir enflasyon bekleniyor. Bu tahminler gerçekleşirse, ilk 6 aylık toplam enflasyon %18.58 seviyesine ulaşacak. Savaşın getirdiği küresel enflasyonist baskı da düşünüldüğünde, 6 aylık enflasyonun %18-19 bandında tamamlanması neredeyse kesin."
Mevcut yasal mevzuata göre SSK ve Bağ-Kur emeklileri doğrudan 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Memurlar ve memur emeklileri ise toplu sözleşme zammına ek olarak enflasyon farkı alıyor.
Hesaplamalara göre; memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı yüzde 6.83, toplu sözleşmeyle birlikte toplam Temmuz zammı ise yüzde 14.31 olacak.
Bu durumda SSK/Bağ-Kur ile memur kesimi arasında yaklaşık 4 puanlık bir makas oluşacak. Ancak hükümetin Haziran ayı sonrasında bir "refah payı" hamlesiyle bu oranları eşitlemesi veya zamları %20-25 bandına yuvarlaması da masadaki güçlü ihtimaller arasında bulunuyor.
Eğer hükümet ekstra bir refah payı eklemez ve sadece kesinleşen tahminî enflasyon oranlarını uygularsa, en düşük maaşlar Temmuz ayında şu seviyelere yükseleceğini Faruk Erdem şu şekilde ifade etti:
En Düşük Emekli Maaşı (SSK / Bağ-Kur): Mevcut 20.000 TL olan taban aylık, %18.58'lik artışla 23.716 TL'ye yükselecek. (Hükümetin bu taban aylığı yuvarlayarak daha da yukarı çekmesi bekleniyor).
En Düşük Memur Maaşı: Temmuz zammıyla birlikte ilk kez 70.000 TL sınırını aşarak en az 70.746 TL seviyesine ulaşacak.
En Düşük Memur Emeklisi Maaşı: Yüzde 14.31'lik hesaplanan artışla birlikte 31.000 TL barajını geride bırakacak.
Temmuz ayının ilk haftasında açıklanacak Haziran ayı enflasyon verisiyle birlikte bu oranlar resmiyet kazanacak ve hükümetin refah payı kararı netleşecek.