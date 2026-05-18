Anasayfa Yaşam En çok turist çeken şehirler belli oldu: Türkiye'den 2 şehir listede

En fazla ziyaretçi ağırlayan dünya kentleri listesinde ilk 20 sıra açıklandı. Türkiye ilk 10 şehir arasında iki farklı kentiyle temsil edilme başarısı gösterdi.

En çok turist çeken 20 şehir belirlendi. Listenin ilk sırasında, yaklaşık 30 milyon turisti ağırlayan Bangkok bulunuyor. Türkiye ise ilk 10 içerisinde iki şehriyle birden yer almayı başardı.

Sabah'ta yer alan habere göre, İngiltere merkezli bir araştırma şirketi, küresel turizm verilerini inceleyerek dünya genelinde en yoğun turist çeken 20 şehri içeren kapsamlı bir liste yayımladı. Hazırlanan raporda, ülkelerin ve şehirlerin uluslararası ziyaretçi sayıları mercek altına alındı.

Küresel rekabetin oldukça yüksek olduğu bu listede Türkiye de önemli bir başarıya imza attı. Hem tarihi dokusu hem de tatil olanaklarıyla dikkat çeken Türkiye, en çok ziyaret edilen ilk 10 şehir arasına iki farklı kentiyle adını yazdırmayı başardı.

Uluslararası turizmin nabzını tutan listenin tamamı ise şöyle:

20 - Miami (ABD)

19 - Barselona (İspanya)

18 - Roma (İtalya)

17 - Kahire (Mısır)

16 - Delhi (Hindistan)

15 - Seul (Güney Kore)

14 - Cancún (Meksika)

13 - New York City (ABD)

12 - Tokyo (Japonya)

11 - Singapur (Singapur)

10 - Kuala Lumpur (Malezya)

9 - Paris (Fransa)

8 - Antalya (TÜRKİYE)

7 - Mekke (Suudi Arabistan)

6 - Dubai (BAE)

5 - İstanbul (TÜRKİYE)

4 - Makao (Çin)

3 - Londra (İngiltere)

2 - Hong Kong

1 - Bangkok (Tayland)

