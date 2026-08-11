En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı

7. Nissan

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Qashqai, Juke ve X-Trail

Öne çıkan sorunlar:

CVT şanzımanlarda aşırı ısınma ve kaydırma

1.5 dCi ve 1.6 dCi motorlarda EGR, DPF ve turbo hortumu sorunları

Akü ve şarj sistemi arızaları