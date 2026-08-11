En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı

Bakım maliyetleri cep yakabiliyor
Otomobillerde yaşanan arızalar yalnızca sürüş konforunu değil, bakım ve onarım maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.
Bakım maliyetleri cep yakabiliyor
Otomobillerde yaşanan arızalar yalnızca sürüş konforunu değil, bakım ve onarım maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.
Uzmanlara göre özellikle karmaşık elektronik altyapılar, hassas şanzıman sistemleri ve kronik motor problemleri bazı modellerde servis ziyaretlerinin daha sık yaşanmasına neden oluyor.
Sektör temsilcileri ise beklenmedik tamir masraflarının önüne geçebilmek için araç sahiplerinin periyodik bakımları aksatmaması ve orijinal yedek parça kullanımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.
İşte en sık arıza yaptığı belirtilen 10 otomobil markası:
10. Opel
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Astra (J/K), Corsa ve Insignia
Öne çıkan sorunlar:
1.3 ve 1.6 CDTI dizel motorlarda EGR valfi kurumlanması ve turbo manifold çatlakları
1.4 Turbo benzinli motorlarda LSPI kaynaklı piston kırılması
Yağ soğutucu ve termostat arızaları nedeniyle yağın soğutma suyuna karışması
9. Volkswagen / Audi (VAG Grubu)
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Passat, Golf, Polo, Audi A4 ve Audi Q5 (özellikle 2010-2020 DSG'li modeller)
Öne çıkan sorunlar:
DSG DQ200 şanzımanlarda mekatronik kart ve kavrama arızaları
1.4 TSI ile 2.0 TSI/TDI motorlarda yağ eksiltme
Su pompası ve termostat gövdesi kaçakları
8. Renault
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Megane, Clio ve Kadjar
Öne çıkan sorunlar:
EDC çift kavramalı şanzıman arızaları
Kartlı anahtar, multimedya ve cam krikosu problemleri
Enjektör ve yakıt sistemi arızaları
7. Nissan
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Qashqai, Juke ve X-Trail
Öne çıkan sorunlar:
CVT şanzımanlarda aşırı ısınma ve kaydırma
1.5 dCi ve 1.6 dCi motorlarda EGR, DPF ve turbo hortumu sorunları
Akü ve şarj sistemi arızaları
6. Citroën
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: C4, C4 Picasso, C3 Aircross ve C4 Cactus
Öne çıkan sorunlar:
ETG/MCP robotize şanzıman arızaları
Süspansiyon ve amortisör problemleri
AdBlue sistemi ve 1.2 PureTech triger sorunları
5. Jeep
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Renegade, Compass ve Cherokee
Öne çıkan sorunlar:
9 ileri otomatik şanzımanda yazılım ve vites geçiş problemleri
Dört çeker sistem sensörleri ve start-stop modülü arızaları
Sunroof ve fitillerden su sızıntıları
4. Fiat
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: 500, 500X, Punto ve Egea/Tipo
Öne çıkan sorunlar:
Dualogic şanzıman arızaları
Elektrik sistemi ve gösterge problemleri
Ön takım ile süspansiyon parçalarının erken yıpranması
3. Peugeot
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: 2008, 3008 ve 308
Öne çıkan sorunlar:
1.2 PureTech motorlarda yağ içinde çalışan triger kayışı problemi
AdBlue depo ve pompa arızaları
Elektronik beyin ve sensör hataları
2. Alfa Romeo
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Giulia, Stelvio ve Giulietta
Öne çıkan sorunlar:
Elektrik tesisatı ve sensör arızaları
Multimedya sistemi ve klima kontrol ünitesi problemleri
Turbo ve soğutma sistemi kaçakları
1. Land Rover
En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Range Rover Sport, Discovery Sport ve Range Rover Evoque
Öne çıkan sorunlar:
Hava süspansiyonu ve aks sistemi arızaları
Elektronik kontrol ünitesi (ECU) ve multimedya sistemi sorunları
Dizel partikül filtresi (DPF) ve turbo arızaları
Uzmanlardan önemli uyarı
Uzmanlar, bir otomobilin arıza yapma sıklığının yalnızca marka veya modele bağlı olmadığını vurguluyor.
Düzenli periyodik bakımın yapılması, kaliteli yakıt ve uygun motor yağı kullanılması, orijinal yedek parça tercih edilmesi ile kullanım şartları ve aracın kilometresi de arıza riskini doğrudan etkiliyor.
Not: Bu sıralama, çeşitli kaynaklarda yer alan binlerce araç verisinin istatistiksel ortalamaları esas alınarak hazırlanmış olup, her araç için aynı sonucu garanti etmemektedir.