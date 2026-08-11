Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı

En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı

Otomotiv sektöründe sık arıza çıkardığı belirtilen otomobiller açıklandı. Karmaşık elektronik sistemler, kronik motor sorunları ve şanzıman arızaları nedeniyle servislerin yolunu sık tutan modeller dikkat çekti.

Kaynak: Diğer
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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 1

Bakım maliyetleri cep yakabiliyor

Otomobillerde yaşanan arızalar yalnızca sürüş konforunu değil, bakım ve onarım maliyetlerini de doğrudan etkiliyor.

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 2

Uzmanlara göre özellikle karmaşık elektronik altyapılar, hassas şanzıman sistemleri ve kronik motor problemleri bazı modellerde servis ziyaretlerinin daha sık yaşanmasına neden oluyor.

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 3

Sektör temsilcileri ise beklenmedik tamir masraflarının önüne geçebilmek için araç sahiplerinin periyodik bakımları aksatmaması ve orijinal yedek parça kullanımına özen göstermesi gerektiğini vurguluyor.

İşte en sık arıza yaptığı belirtilen 10 otomobil markası:

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 4

10. Opel

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Astra (J/K), Corsa ve Insignia

Öne çıkan sorunlar:

1.3 ve 1.6 CDTI dizel motorlarda EGR valfi kurumlanması ve turbo manifold çatlakları
1.4 Turbo benzinli motorlarda LSPI kaynaklı piston kırılması
Yağ soğutucu ve termostat arızaları nedeniyle yağın soğutma suyuna karışması

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 5

9. Volkswagen / Audi (VAG Grubu)

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Passat, Golf, Polo, Audi A4 ve Audi Q5 (özellikle 2010-2020 DSG'li modeller)

Öne çıkan sorunlar:

DSG DQ200 şanzımanlarda mekatronik kart ve kavrama arızaları
1.4 TSI ile 2.0 TSI/TDI motorlarda yağ eksiltme
Su pompası ve termostat gövdesi kaçakları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 6

8. Renault

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Megane, Clio ve Kadjar

Öne çıkan sorunlar:

EDC çift kavramalı şanzıman arızaları
Kartlı anahtar, multimedya ve cam krikosu problemleri
Enjektör ve yakıt sistemi arızaları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 7

7. Nissan

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Qashqai, Juke ve X-Trail

Öne çıkan sorunlar:

CVT şanzımanlarda aşırı ısınma ve kaydırma
1.5 dCi ve 1.6 dCi motorlarda EGR, DPF ve turbo hortumu sorunları
Akü ve şarj sistemi arızaları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 8

6. Citroën

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: C4, C4 Picasso, C3 Aircross ve C4 Cactus

Öne çıkan sorunlar:

ETG/MCP robotize şanzıman arızaları
Süspansiyon ve amortisör problemleri
AdBlue sistemi ve 1.2 PureTech triger sorunları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 9

5. Jeep

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Renegade, Compass ve Cherokee

Öne çıkan sorunlar:

9 ileri otomatik şanzımanda yazılım ve vites geçiş problemleri
Dört çeker sistem sensörleri ve start-stop modülü arızaları
Sunroof ve fitillerden su sızıntıları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 10

4. Fiat

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: 500, 500X, Punto ve Egea/Tipo

Öne çıkan sorunlar:

Dualogic şanzıman arızaları
Elektrik sistemi ve gösterge problemleri
Ön takım ile süspansiyon parçalarının erken yıpranması

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 11

3. Peugeot

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: 2008, 3008 ve 308

Öne çıkan sorunlar:

1.2 PureTech motorlarda yağ içinde çalışan triger kayışı problemi
AdBlue depo ve pompa arızaları
Elektronik beyin ve sensör hataları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 12

2. Alfa Romeo

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Giulia, Stelvio ve Giulietta

Öne çıkan sorunlar:

Elektrik tesisatı ve sensör arızaları
Multimedya sistemi ve klima kontrol ünitesi problemleri
Turbo ve soğutma sistemi kaçakları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 13

1. Land Rover

En sık arıza yaptığı belirtilen modeller: Range Rover Sport, Discovery Sport ve Range Rover Evoque

Öne çıkan sorunlar:

Hava süspansiyonu ve aks sistemi arızaları
Elektronik kontrol ünitesi (ECU) ve multimedya sistemi sorunları
Dizel partikül filtresi (DPF) ve turbo arızaları

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En çok masraf çıkaran 10 otomobil belli oldu: Ustaların ekmek kapısı - Resim: 14

Uzmanlardan önemli uyarı

Uzmanlar, bir otomobilin arıza yapma sıklığının yalnızca marka veya modele bağlı olmadığını vurguluyor.

Düzenli periyodik bakımın yapılması, kaliteli yakıt ve uygun motor yağı kullanılması, orijinal yedek parça tercih edilmesi ile kullanım şartları ve aracın kilometresi de arıza riskini doğrudan etkiliyor.

Not: Bu sıralama, çeşitli kaynaklarda yer alan binlerce araç verisinin istatistiksel ortalamaları esas alınarak hazırlanmış olup, her araç için aynı sonucu garanti etmemektedir.

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