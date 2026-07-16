Emsal kararlar ortaya çıktı: Kendi elektriğini üreten vergi ödemiyor

Danıştay da daha önceki benzer davalarda aynı çizgiyi korudu. Danıştay 9. Dairesi, 2021 ve 2022 tarihinde verdiği benzer kararlarda, belediyelerin kendi ürettiği elektriği kullananlardan maliyet bedeli üzerinden vergi alma girişimlerini hukuka aykırı bularak bu tahakkukları iptal etti. Yargı, yasal düzenlemede açık bir hüküm olmadığı sürece idarenin kendi yorumuyla kıyas yolu vergi toplayamayacağını tescillemiş oldu.