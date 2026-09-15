Rhea Seehorn’a kariyerinin ilk Emmy’sini getiren dizi, sıra dışı konusu ve distopik dünyasıyla son dönemin en çok konuşulan yapımlarından biri oldu.
Emmy’lere damga vuran Pluribus’un sırrı ne? İşte bilinmeyenleri
Breaking Bad ve Better Call Saul’un yaratıcısı Vince Gilligan’ın yeni dizisi Pluribus, Emmy Ödülleri’nde 18 adaylıktan 6 ödülle ayrıldı. Peki nedir bu Pluribus? Sizin için derledik...Kaynak: Haber Merkezi
Apple TV’nin dikkat çeken yapımlarından Pluribus, Emmy Ödülleri’nde gecenin öne çıkan dizilerinden biri oldu.
Toplam 18 dalda aday gösterilen dizi, 6 Emmy ödülü kazanmayı başardı.
Vince Gilligan imzalı yapım, yalnızca oyunculuk ve senaryo dallarında değil; müzik, kurgu, prodüksiyon tasarımı ve ses alanlarında da ödüle uzandı.
İŞTE KAZANDIĞI 6 EMMY
Pluribus’un kazandığı Emmy ödülleri şöyle:
En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn
En İyi Drama Dizisi Senaryosu: Vince Gilligan
En İyi Ana Başlık Teması Müziği: Dave Porter
En İyi Prodüksiyon Tasarımı
En İyi Ses Miksajı
En İyi Drama Dizisi Kurgusu
Dizinin özellikle oyunculuk ve senaryo ödülleri, gecenin en çok konuşulan sonuçları arasında yer aldı.
BREAKING BAD’İN YARATICISINDAN YENİ DİZİ
Pluribus’un arkasında televizyon tarihinin en başarılı yapımcı ve senaristlerinden biri bulunuyor.
Dizi, Breaking Bad’in yaratıcısı ve Better Call Saul’un ortak yaratıcısı Vince Gilligan tarafından hazırlandı.
Gilligan, bu kez suç dünyasından uzaklaşıp bilimkurgu ve distopya eksenli tamamen farklı bir hikâyeyle izleyicinin karşısına çıktı.
BAŞROLDE RHEA SEEHORN VAR
Dizinin başrolünde Rhea Seehorn bulunuyor.
Seehorn, Better Call Saul dizisinde canlandırdığı Kim Wexler karakteriyle dünya çapında tanınmış ve performansıyla yıllarca Emmy adaylığı elde etmişti.
Ancak oyuncu, beklediği Emmy ödülüne Pluribus ile ulaştı.
Carol Sturka rolündeki performansı, Seehorn’a kariyerinin ilk Emmy ödülünü getirdi.
DÜNYANIN EN MUTSUZ İNSANI DÜNYAYI KURTARIYOR
Pluribus’un çıkış noktası alışılmış bilimkurgu hikâyelerinden oldukça farklı.
Dizinin merkezinde, hayatından memnun olmayan başarılı roman yazarı Carol Sturka bulunuyor.
Dünyayı etkisi altına alan gizemli bir gelişmenin ardından insanların büyük bölümü ortak bir bilince bağlanıyor.
İnsanlar artık son derece mutlu, sakin ve uyumlu hale geliyor.
Ancak bunun ağır bir bedeli var: Bireysellik ve özgür irade.
HERKES MUTLU AMA KİMSE ARTIK TAM OLARAK “KENDİSİ” DEĞİL
Dizide insanlığın neredeyse tamamı ortak bir bilinç içinde yaşamaya başlıyor.
Çatışmalar ortadan kalkıyor, insanlar birbirlerine zarar vermiyor ve herkes huzurlu görünüyor.
Ancak bireysel düşünceler, kişisel tercihler ve özgür irade giderek siliniyor.
Carol ise bu dönüşümden etkilenmeyen az sayıdaki insandan biri.
Böylece dizinin temel sorusu ortaya çıkıyor:
Özgürlüğün olmadığı bir dünyada mutluluk gerçekten mutluluk mudur?
ÜTOPYA MI, DİSTOPYA MI?
Pluribus ilk bakışta kusursuz bir toplum fikrini anlatıyor.
Savaş yok.
Kavga yok.
Nefret yok.
İnsanlar mutlu.
Ancak bütün bunların karşılığında insanların özgür iradesi ellerinden alınıyor.
Bu nedenle dizi yalnızca bir bilimkurgu yapımı değil; aynı zamanda bireysellik, toplumsal baskı, özgürlük, mutluluk ve itaat üzerine kurulu politik ve felsefi bir tartışma yürütüyor.