Emmy’lere damga vuran Pluribus’un sırrı ne? İşte bilinmeyenleri

İŞTE KAZANDIĞI 6 EMMY

Pluribus’un kazandığı Emmy ödülleri şöyle:

En İyi Kadın Oyuncu: Rhea Seehorn

En İyi Drama Dizisi Senaryosu: Vince Gilligan

En İyi Ana Başlık Teması Müziği: Dave Porter

En İyi Prodüksiyon Tasarımı

En İyi Ses Miksajı

En İyi Drama Dizisi Kurgusu

Dizinin özellikle oyunculuk ve senaryo ödülleri, gecenin en çok konuşulan sonuçları arasında yer aldı.