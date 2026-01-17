Emekliler son yapılan yüzde 18.48'lik sefalet zammımın ardından en düşük emekli aylığı 20 bin liraya yükseldi. Bu rakam bile Türk - İş'in açıkladığı 30 bin liralık açlık sınırının altında yer alıyor.

Türkiye'de işçiler, emekliler, memurlar açlığa mahkum edilirken Cumhurbaşkanlığı sarayları için harcanan para belli oldu.

Cumhurbaşkanlığı için inşa edilen Ahlat Köşkü’nün yapımına harcanan toplam para, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı ile ortaya konuldu. Yapımına 2020 yılında başlanan ve “Kışlık Saray” olarak nitelendirilen köşk için kullanılan toplam kaynağın, 600 milyon TL’ye dayandığı belirtildi. Beştepe ve Okluk’taki sarayların açıklanan resmi maliyetinin 3 milyar TL’ye dayandığı belirlendi.

Sarayların maliyetleri

BirGün'ün haberine göre; proje maliyeti 744 milyon 250 bin 853 TL olan Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri için 2020-2025 döneminde yapılan toplam harcama 577 milyon 250 bin 853 TL olarak hesaplandı.

2023 yılında tamamlanması planlanan ama teslimi her yıl ertelenen köşkün tamamlanma yılı ise 2028’e uzatıldı. Cumhurbaşkanlığı Ahlat Köşkü ile Devlet Adamları Konukevi ve Tesisleri için 2026 yılı içinde 50 milyon TL’lik harcama öngörüldü.

Köşke 2026’da yapılması planlanan 50 milyon TL’lik ek harcama ile 2020-2026 dönemindeki toplam harcamanın 627 milyon 250 bin 853 TL’ye ulaşacağı kaydedildi. Projenin, peyzaj alanı dahil toplam alanının 52 bin 949 metrekare, yalnızca tesisin büyüklüğünün ise 5 bin 631 metrekare olduğu bildirildi.